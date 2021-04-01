1 Nisan Şakası gibi; Doğalgaz'a zam

Piyaüsalarda her gün değişik kalemlerde zamlar yapılırken, doğalgazdü yılın ilk üç ayı bitip dördüncü ayına girildiği gece yüzde 1 zam yapılarak 4. kez fiyatı yakseltilmiş oldu. Gıdadan konuta birçok şeyin fiyatı artarken, sigara da zamlardan nasibini almış, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmuştu. Gece yarısı da doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldığı açıklandı. Doğalgaza böyle 2021 yılında 4'üncü zam yapılmış oldu.

Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Yapılan fiyat artışına göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

BOTAŞ, doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak açıklıyor. Şirket, ocak, şubat ve mart ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1 zam yapmıştı.