1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,() - Yapılan bir araştırmaya göre 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabilirken, İstanbul’dan 109 metrekarelik bir mülk alımı yapılabileceği ortaya konuldu.

Lüks bir mülk alacak kadar parası olan kişiler için, akıllara gelen ilk soru mülkün nereden alınacağı sorusudur. Bu anlamda lokasyon her şeydir. Ancak lokasyona göre alınabilecek mülk alanının genişliği de değişmekte. Merkezi Londra’da bulunan satılık ve kiralık uluslar arası mülkleri bulan Knight Frank, dünyanın belirli şehirlerinde 1 milyon doları ile ne kadar büyük bir mülk alabilineceğini araştırdı.

Araştırmada Monaco'ya taşınmak isteyen kişilerin muhtemelen isteklerinden taviz vermek durumunda kalacağı ortaya konuldu. Çünkü 1 milyon dolar ile Monaco'da sadece 16 metrekarelik bir mülk alanı alınabiliyor.

Öte yandan listede 1 milyon dolar ile Dubai'den 143 metrekarelik, Cape Town'dan 177 metrekarelik, Sao Paulo'dan 200 metrekarelik geniş mülk alanı satın alınabileceği belirtiliyor. Listede Türkiye’den sadece İstanbul yer alırken, Megakent’ten 1 milyon dolara 109 metrekarelik mülk satın alınabileceği ortaya konuldu.

İşte dünya genelinde 1 milyon dolar ile satın alınabilecek özel mülk alanlarının büyüklükleri şöyle:

Monaco: 16 metrekare

Hong kong: 22 metrekare

Londra: 31 metrekare

New York: 31 metrekare

Singapur: 36 metrekare

Los Angeles: 39 metrekare

Cenova: 41 metrekare

Paris: 46 metrekare

Sidney: 52 metrekare

Şangay: 57 metrekare

Beijing: 67 metrekare

Tokyo: 67 metrekare

Berlin: 73 metrekare

Miami: 93 metrekare

Mumbai: 100 metrekare

İstanbul: 109 metrekare

Dubai: 143 metrekare

Cape Town: 177 metrekare

Sao Paulo: 200 metrekare