1 kilo tavuk fiyatına 2 kilo balık

ANTALYA Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balık fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, 1 kilo tavuk eti fiyatına 2 kilo balık, 1 kilo kırmızı et fiyatına da 3 kilo balık alınabileceğini söyledi.Balık fiyatlarının makul seviyede olduğunu belirten Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, Karadeniz hamsisinin Gürcistan sınırını geçerek kuzeye gittiğini söyledi. Karadeniz hamsisinin tezgahlarda olmamasının hamsi fiyatlarına henüz yansımadığını anlatan Demir, istavrit, mezgit ve Marmara hamsisiyle açığı kapattıklarını ifade etti.HAMSİ 10 TLVatandaşların genelde balık türleri arasında hamsiye yöneldiğini aktaran Demir, hamsinin 10 TL ile 15 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi. İstavritin de aynı fiyatlardan satıldığını söyleyen Demir, “Mercan, barbun, gubbes, sardalya, karides, kalamar mırmır gibi balıklarımız var. Fiyatlar şu anda makul. İstavrit ve hamsi 10 TL, 15 TL bandında seyrediyor. Çipura levreklerimiz de 15 TL, 20 TL, yerine göre 25 TL'ye satılıyor. Yerli ve ithal somonumuz var. Balıksız kalmadık bu yıl" dedi.1 KİLO TAVUK FİYATINA 2 KİLO BALIKİlhami Demir, bir kilo tavuğun 23- 25 lira, bir kilo etin ise 50- 55 lira civarında olduğunu söyledi. Et fiyatlarının balık fiyatlarına oranla çok yüksek olduğunu anlatan Demir, vatandaşların genelde tavuk etini tercih ettiğini söyledi. 1 kilo tavuk yerine 2 kilo balık, 1 kilo kırmızı et yerine ise 3 kilo balık alınacağını ifade eden İlhami Demir, şöyle konuştu:“Etle kıyaslarsak balık çok avantajlı. 1 kilo tavuk alacak vatandaşımız 2 kilo hamsi, istavrit, gubbes, sardalya alabilir. Ete gelecek olursak 1 kilo et fiyatına ortalama bütün balık türlerinden 2-3 kilo alınabilir."

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