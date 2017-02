Zonguldak'ta adı salonlara verilen emekli öğretmen öldü

ZONGULDAK'ta adı spor salonu ile 32 yıl görev yaptığı okulun konferans salonuna verilen emekli beden eğitimi öğretmeni 91 yaşındaki Can Polat Pamay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Can Polat Pamay, hayırseverlerin bağışlarıyla 1938'de yapılan ve Türkiye'nin ilk bağış okulu olan Mehmet Çelikel Lisesi'nde 1954 ve 1986 yılları arasında beden eğitimi öğretmenliği ve müdürlük yaptı. 4 yıl da kolejde çalıştıktan sonra 1990'da emekliye ayrılan 1 çocuk, 2 torun sahibi Can Polat Pamay'ın adı, 32 yıl görev yaptığı Mehmet Çelikel Lisesi'ndeki konferans salonuna verildi.Kentte emekli olduktan sonra da sporla ilgilenmeye devam eden ve 'eğitim dede' olarak bilinen Pamay'ın adı daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor salonuna da verildi. Pamay, 20 gündür yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün akşam hayatını kaybetti.Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, gazeteci ve yazar Fikret Bila gibi isimler öğrencileri arasında yer alan Pamay'ın ölümü kentte üzüntüye yol açtı. Mehmet Çelikel Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Erkal Ünal, Can Polat Pamay'ın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kendisini, 'hocaların hocası' olarak hatırlayacaklarını söyleyen Ünal, "18 bin mezunu var lisemizin. Bunların içinde çok değerli profesörler, belediye başkanları, bilim adamları, siyasetçi, sanatçı ve sporcular var. Çoğunun hocalığını yaptı. O hocaların hocasıydı. Efsane bir eğitimciydi. Bütün Çelikellilerin üzerinde hakkı var. Zonguldak'a gerek sosyal, gerek kültürel alanda çok alanda çok hizmet vermiştir" dedi.Can Polat Pamay'ın cenazesi, yarın Hz. Ali Acılık Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



