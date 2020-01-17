Son Dakika
Zonguldak'ta 103 bin öğrencinin karne heyecanı
EĞİTİM 17.01.2020, 13:09
ZONGULDAK'ta 103 bin öğrenci, karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.
Merkez ve ilçelerde toplam 103 bin öğrenci, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının ilk döneminde karnelerini aldı. Mithatpaşa İlkokulu'ndaki törende öğrenciler karnelerini Vali Erdoğan Bektaş'ın elinden aldı. Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyen Vali Erdoğan, "Çocuklara verdiğimiz karne notları önce Milli Eğitim Bakanlığını sonra aileyi en son öğrenciyi ilgilendiriyor. En masum çocuklardır çünkü ne öğretirsek ne verirsek onu uyguluyorlar" dedi. Öğrenciler 15 günlük tatile çıkmanın sevincini karnelerini havaya kaldırarak gösterdi.
Merkez ve ilçelerde toplam 103 bin öğrenci, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının ilk döneminde karnelerini aldı. Mithatpaşa İlkokulu'ndaki törende öğrenciler karnelerini Vali Erdoğan Bektaş'ın elinden aldı. Öğrencilere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar dileyen Vali Erdoğan, "Çocuklara verdiğimiz karne notları önce Milli Eğitim Bakanlığını sonra aileyi en son öğrenciyi ilgilendiriyor. En masum çocuklardır çünkü ne öğretirsek ne verirsek onu uyguluyorlar" dedi. Öğrenciler 15 günlük tatile çıkmanın sevincini karnelerini havaya kaldırarak gösterdi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016