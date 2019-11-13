ZMO Genel Başkanı: Ziraat fakültelerini darmadağın edecekler

TÜRK Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Özden Güngör, Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) üniversitelerdeki ziraat fakültesi bölümlerinin başka fakültelere ekleneceğini belirterek, "Yani Ziraat Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü İktisat'a, Zootekni'yi Veteriner Fakültesi'nin alt bölümü olarak ekleyeceklermiş. Yani fakülteleri darmadağın edecekler" dedi.

TMMOB ZMO Adana Şubesi tarafından kentteki bir otelde Adana'da Tarım ve Geleceği Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun, TMMOB ZMO Genel Başkanı Özden Güngör, TMMOB ZMO Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ziraat mühendisleri ile çiftçiler katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan TMMOB ZMO Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, çalıştayda tarım topraklarından sulama ve iklim değişikliğine, sebze yetiştiriciliğinden hayvancılığa kadar Adana için öncelikli olduğu düşünülen 14 çalışma konusunda 245 uzmanın birikimlerinin rapora dönüştürülerek ilgili karar alıcılara sunulacağını söyledi.

FAKÜLTELERİ DARMADAĞIN EDECEKLER

TMMOB ZMO Genel Başkanı Özden Güngör ise çiftçilerin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, yetersiz olan desteklerin zamanında ödenmediğini, köylerdeki genç nüfusun da giderek azaldığını kaydetti. Eğitimde de sorunlar olduğunu belirten Güngör, "Dün YÖK'ten yazı geldi. Ziraat Fakültesi bölümlerini başka fakültelere ekleyeceklermiş. Yani Ziraat Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü İktisat'a, Zootekni'yi Veteriner Fakültesi'nin alt bölümü olarak ekleyeceklermiş. 'Köklü bir değişim yapacağız' diyorlar. Yani fakülteleri darmadağın edecekler. Aklım almıyor. Birkaç rektör hocam var, onları hafta içi Ankara'ya davet edeceğiz. Görüşlerini alarak YÖK'ün kararına itiraz edeceğiz" dedi.

NİCELİK ARTIYOR NİTELİK AZALIYOR

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Torun da Türkiye'de tarımın gelişmesinde ziraat mühendislerinin büyük katkılarının olduğunu ancak son yıllarda eğitiminde kalitenin giderek azaldığını gördüklerini kaydetti. Türkiye'deki üniversitelerde Ziraat Mühendisliği Fakülteleri'nin oldukça artırılması nedeniyle kalitenin azaldığını vurgulayan Prof. Dr. Torun, "Ülkemizde 44 fakülte var. Bunların 34'u aktif şekilde çalışırken 5 tanesi pasif durumda. Bu kadar fakültede eğitim- öğretim görüldüğü sistemde nicelik yeterli gibi gözükmekte ancak maalesef nitelik zaman içerisinde düşmekte. Yani diğer gelişmiş ülkelerdeki sayılarla kıyaslayınca, bizimle hemen hemen aynı nüfusa sahip Almanya'da oldukça daha az. Bu şekilde tarımın niteliğini artırmada eğitimin rolünü asla göz ardı etmemeliyiz" diye konuştu.

PEK ÇOK TARIM PROJESİ YOLDA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Türkiye'deki turunçgilin yüzde 30'u, kavunun yüzde 12'si, karpuzun yüzde 25'i, marulun yüzde 23'ü, soya ve yer fıstığının yüzde 57'ye yakınının üretildiği Adana'nın 2018 yılında 6.76 milyar TL'si bitkisel üretim olmak üzere toplam 9.76 milyar TL'lik tarımsal üretim değeriyle Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığını söyledi. Kentin toplam ihracatının yüzde 27'sinin gıda ve tarım sektörünün oluşturduğunu kaydeden Vali Demirtaş, üreticilere 2018 yılında 440 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığını aktardı.

Çalıştay, konuşmaların ardından çeşitli forumlar yapılarak son buldu.



