Zihinsel engelli Mustafa için seferber oldular

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde küçük yaşta geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle zihinsel engelli olan Mustafa Habiboğlu (10) için Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlk ve Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri seferber oldu. Okul idaresince görevlendirilen öğretmen Halil İbrahim Önen, Habiboğlu'na evinde davranış geliştirme eğitimleri veriyor.İlçeye bağlı Topluca köyünde yaşayan Osman Zeki-Sinem Habiboğlu çiftinin 3 çocuğundan Mustafa Habipoğlu, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşma ve davranış yetisinde bozukluklar yaşadı. Habipoğlu, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okula başlayamadı. Zihinsel engelli Mustafa için ilçede bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlk ve Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri seferber oldu. Okul Müdürü Nizamettin Yılmaz’ın görevlendirdiği öğretmen Halil İbrahim Önen, evine gittiği Mustafa'ya hafta sonları davranış geliştirme eğitimi veriyor. Küçük çocuğa, hafta sonları verilen 10 saatlik eğitimle, farklı dallarda beceriler kazanıdırlamaya çalışılıyor.'GÜLÜYOR, ONUNLA OYNUYORUZ'Eğitimlerle Mustafa'da gelişmeler yaşandığını anlatan öğretmen Halil İbrahim Önen, “Mustafa’ya 3 dalda beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlar beslenme eğitimi, toplumsal uyum becerileri ve dil gelişimidir. Ona konuşma becerisi kazandırmaya çalışıyoruz. Bir kelime daha fazla nasıl söyletiriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Elini yıkamayı, ağzını silmeyi ve kaşığı ağzına getirmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Mustafa ilk geldiğimizde değil bizimle oynama, bize gülücük atma, küçük bir temasa bile izin vermiyordu. Hemen yanımızdan uzaklaşıyordu. Ama şimdi gülüyor, onunla uzun bir süre oynayabiliyoruz. Konuşmalarımıza tepkiler verebiliyor" dedi.'ZORLADIĞIMIZ DA OLUYOR'Mustafa’yı hayatın içine sokma gayretleri içinde olduklarını kaydeden Önen, "Yardımla da olsa bile, kaşığı ağızına getirebiliyor. İleride inşallah kaşığını kendi tabağına götürüp yemeğini alıp yiyebilecek seviyeye getirmeyi ümit ediyoruz. Zorlandığımız zamanlar oluyor. Ama Mustafa bir gülüyor, 5 dakika bizimle oynuyor. O zamanda 'iyi ki gelmişiz' diyoruz. Kaşığı kendi başına getirdiğini gördüğümüz zaman 'iyi ki buradayız' diyoruz. Mustafa’yı hayatın içine soktuğumuzdan dolayı çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.'VELİ DE ÖĞRENCİ DE RAHATLIYOR'İTO Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ İlk ve Ortaokulu Müdürü Nizamettin Yılmaz ise, "Evde eğitimlerle, veliler de öğrenci de rahatlıyor. Bu öğrencilere okulda uygulanan dersleri uygulamıyoruz. Çocuğun alabileceği bireysel eğitim biçimi ‘BEP’ dediğimiz projeyi uyguluyoruz. Çocuk hangi yönlerden topluma kazandırılırsa, o dersleri veriyoruz” ifadesinde bulundu.

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