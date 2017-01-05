Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Zeytinburnu'nda çöp kamyonuyla eğitim almaya gidiyorlar!

Zeytinburnu Belediyesi Çöp Toplama Ekibi bir yıllık eğitimin ardından sertifikalarını alıp mezun olmaya hak kazanacak.

Zeytinburnu'nda çöp kamyonuyla eğitim almaya gidiyorlar!
Profesörlerden bir yıldır eğitim alan Türkiye’nin ilk sertifikalı çöp toplama ekibi sokağa iniyor. Kep atma törenine çöp kamyonları, süpürge ve çöp kovalarıyla gidecek olan Zeytinburnu Belediyesi Çöp Toplama Ekibi bir yıllık eğitimin ardından sertifikalarını alıp mezun olmaya hak kazanacak.
Zeytinburnu’nda başlatılan “Eğitimli Personel, Sağlıklı Çevre” projesiyle sokak, mahalle ve caddeler artık daha temiz olacak. Çöp toplama ve sokak süpürge ekibinin, geri dönüşüm ve atık toplama üzerine 1 yıldır eğitim aldığı projede, Türkiye’nin ilk sertifikalı çöp toplama ekibi kuruldu.

ONLAR ARTIK SERTİFİKALI

Zeytinburnu Belediyesi ve Biruni Üniversitesi’nin hayata geçirdiği sokak, mahalle ve caddelerin daha temiz hale dönüştürülmesini amaçlayan projede çöp toplama personeli, sokak süpürge ekibi ve geri dönüşüm personeli, çevre ve atık bilinci hakkında 1 yıl boyunca Biruni Üniversitesi’nde akademisyenlerden uygulamalı ders aldı. Atıkların toplanması, çevre temizliği, kent düzeni, atık gruplarının çevreye etkileri, personelin bilgi ve maharetlerini arttırması gibi eğitimlerden geçen temizlik personeli aynı zamanda iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında da daha donanımlı hale getirildi.
6 Ocak Cuma günü saat 14.00’da Biruni Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan kep atma törenine çöp kamyonları, süpürge ve çöp kovalarıyla katılacak olan çöp toplama ekibi, mezuniyetlerini kutlayıp sokağa inecek.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55