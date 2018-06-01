"Zamanı iyi kullanın, soruları dikkatli okuyup doğru anlayın"

BU yıl yapılan sistem değişikliğiyle TEOG yerine getirilen Liseye Giriş Sınavı (LGS) 2 Haziran Cumartesi günü (yarın) ilk kez uygulanacak. Sınav öncesinde öğrencilere son tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve ARGE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "İlk olarak okuduğunuzu doğru anlamaya çalışın. İkinci olarak ise zamanı iyi yönetin" dedi.

Yeni sınavın TEOG ile karşılaştırıldığında dakika başına düşen soru sayısının arttığını söyleyen Sezgin, "Zaman azaldı, bu nedenle iyi bir zaman yönetimi şart. Bunun yanı sıra temel beceri olan okuduğunu anlama da çok önemli. Öğrenciler soruları dikkatli bir şekilde okuyup, okuduğunu doğru anlamaya çalışmalılar" dedi.

"ARALIKSIZ ŞEKİLDE SINAV KAĞIDINA BAKMAYIN"

Her değişikliğin çocuklarda ister istemez kaygı oluşmasına neden olduğunudile getiren Sezgin, "Sınav değişikliği çocuklarda kaygıya sebep oldu. Bu duygunun olabildiğince iyi yönetilmesi gerekiyor. Sınav sırasında ayrıca konsantrasyon da çok önemli. Öğrenciler bazen hiç kafalarını kaldırmadan, devamlı kağıda bakıyorlar. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. O nedenle bir sorudan diğerine geçerken arada kafalarını kaldırıp sonra kağıda geri dönsünler" diye konuştu.

Sistem değişikliği hakkında da görüşlerini paylaşan Sezgin, "Ergenlik dönemindeki çocuklar sürekli bir değişim halinde ve bu aslında onlar için stresli bir süreç. O nedenle bu şekilde hızlı değişiklikler onları etkileyebiliyor, motivasyonlarını etkileyebiliyor. Ancak süreci en doğru şekilde yürütmek üzere bizler okullarımızda hemen aksiyon alarak öğrencilerimizi bu sürece en iyi şekilde hazırladık" ifadelerinde bulundu.

"SINAV HAYAT DEĞİL"

Sınavın hayat olmadığını da belirten Sezgin, "Çocuklarımız lise sınavına giriyorlar ve önlerine hayatlarını farklı yönlere götürebilecek daha birçok yol çıkacak. Ailelere burada çok önemli görevler düşüyor. Çocuklar arasında karşılaştırma yapmasınlar. Onlara güvendiklerini ve inandıklarını hissettirsinler" dedi.

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