Z Kuşağı Google ofisi gibi esneklik, devlet memuru gibi güvence istiyor

2000’li yıllarda dünyaya gelen ve adeta internet- teknoloji çağına doğarak dijital değişimi en üst seviyede yaşayan Z kuşağı, önümüzdeki yıllarda iş dünyasına adım atmaya başlayacak. Bu yeni kuşağı anlamak için son zamanlarda birçok araştırma yapılıyor.

Dünya çapında faaliyet gösteren ABD’li Dell Technologies ve Ernst and Young şirketleri tarafından araştırmalarda, Z Kuşağının teknik becerileri hakkında kendinden emin olduğu gözlense de işgücüne katılmaya hazırlıklı olmadıkları ortaya çıktı. Uzmanlar, Z kuşağının işgücüne girmesiyle birlikte şirketlerde yaşanabilecek en önemli sorunun kuşaklar arası uyum olacağına, çalışma biçimleri ve kariyer beklentileri farklı olan Z kuşağının, günümüzün geleneksel çalışma modellerine ayak uydurmakta zorluk çekebileceğine işaret ediyorlar.

“GELENEKSEL MESAİ ANLAYIŞINI SORGULAYACAKLAR”

Yapılan araştırmaların Z kuşağının kendini iş dünyasına hazır hissetmediğini gösterdiğini belirten Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Irmak Erdoğan, şirketlerde kuşaklar arasında köprü kurulması gerektiğini burada da görevin Y kuşağına düşeceğini söyledi.

“Z Kuşağı geleneksel organizasyon yapılarına ve çalışma düzenine başkaldıracak gibi duruyor” diyen Dr. Öğr. Üyesi Irmak Erdoğan, “Yapılan araştırmalar Z kuşağının önemli bir bölümünün evden çalışmayı tercih ettiğini ve çalışma arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim yerine farklı yollarla iletişim kurmayı tercih ettiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Gün geçtikçe gelişen iletişim teknolojileri ve artan otomasyon ile birlikte Z kuşağının geleneksel mesai anlayışını sorgulayabileceğini söyleyen Erdoğan, “Ayrıca araştırmalar Z kuşağının hiyerarşik yapılar yerine kapsayıcı ve katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini gösteriyor. Dolayısıyla gelecekte Z kuşağının iş dünyasına hakim olmasıyla birlikte bugün alışık olduğumuz çalışma düzeni yerini yeni bir düzene bırakabilir, ancak bunun ne zaman olacağını kestirmek zor” ifadelerini kullandı.

PARA İKİNCİ PLANDA, ESNEK ÇALIŞMA ORTAMI VE ANLAMLI BİR İŞ ÖNCELİKLİ

Z kuşağının işverenlerden beklentilerini inceleyen uluslararası araştırmalardan verileri paylaşan Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı Dr. Irmak Erdoğan şu bilgileri aktardı:

“Z kuşağının beklentilerinde kariyer gelişimi olanakları ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra esneklik de Z kuşağının işverenlerden beklentileri arasında ön sırada yer alıyor. Yeni yetenekler ve deneyimler kazanmak, paranın ötesinde anlamlı ve bir amaca hizmet eden işlerde çalışmak istiyorlar. Bunları yaparken de kendilerine zaman ayırmak, iş-yaşam dengelerini kurmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek istiyorlar. Yeni kuşağın bu tutumlarının önceki kuşaklar tarafından anlaşılmaması ve farklı algılanması doğal. Ancak geleceğin iş dünyasının Z kuşağı tarafından yönlendirileceğini unutmamak gerekiyor. Şirketlerde şu an yönetici pozisyonlarında olan kuşaklar değişime açık olmalılar. Aksi takdirde şirketler Z kuşağının yetenekli bireylerini bünyelerinde tutmakta zorlanacaklardır.”

“Z kuşağının şirketlere getireceği en önemli avantaj, teknoloji konusundaki yetenekleri” diyen Irmak Erdoğan, “Z kuşağının entegrasyonunu sağlayan şirketler bu gençlerin teknolojik anlamdaki yeteneklerinden faydalanarak avantaj yaratabilirler. Aynı zamanda Z kuşağı diğer kuşaklara kıyasla farklılıklara karşı daha hoşgörülü ve çeşitlilik içerisinde uyumlu çalışma potansiyeline sahip bir kuşak. Bu da günümüzün iş dünyasında önemli bir avantaj” şeklinde konuştu.