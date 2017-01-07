YYÜ 5 yılda yüzde 80 büyüdü

Murat ÇAĞLAR/ AN, ()-VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), 21011 yılında büyük bir yıkıma neden olan depremlerden bugün kadar öğretim üyesi, öğrenci ve fiziki altyapı bakımından yüzde 80 büyüme gösterdi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, devam eden projelerin olduğunu, Türkiye üniversiteleri arasında saygın bir yerde olduklarını hem bunu koruyacaklarını, hem de büyümeyi sürdüreceklerini söyledi.

Van kent merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Van Gölü sahiline 20 Temmuz 1982'de Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Van YYÜ, Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi başardı. Büyük yıkıma neden olan 23 Ekim-9 Kasım 2011 tarihlerindeki 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ise büyümesini yüzde 80'lerin üzerine çıkardı. Öğretim üyesi, öğrenci ve fiziki altyapı konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Rektör Peyami Battal, 2011'e kadar 17 bin olan öğrenci sayısını 32 bine, 510 civarında olan öğretim üyesi sayısını ise 800'e yükselttiklerini söyledi.

YABANCI ÖĞRENCİ SAYISI BİN

YYÜ olarak Türkiye'de saygın bir yerde olduklarını, bunu koruyacaklarını, büyümeyi de sürdüreceklerini anlatan Rektör Battal, daha önce yabancı uyruklu öğrencilerinin olmadığını; fakat artık bin civarında yabancı öğrencilerinin olduğunu, bu sayıyı artırmak için de çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Fiziki altyapıya da değinen Prof. Dr. Battal, "Biz göreve gelmeden önce üniversitemizin fiziki mekan acısından bir çok eksiği vardı. Depreme ve sıkıntılara rağmen fiziki mekan acısından da yüzde 80 büyüdük. Bir çok binayı da depremden sonra elden geçirdik. Yine üniversitemize kurulan spor kompleksimizle Türkiye'nin en muhteşem, en kapsamlı, en modern kompleksini önümüzdeki yıl hizmete açacağız" dedi.

120 KAHRAMAN UNUTULMADI

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal Van'da 1915 yılında Hoy Cepesi'ne cephane taşırken dönüş yolunda fırtınaya yakalanıp şehit olan 120 kahraman çocuğu da unutulmadıklarını belirtti. Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan ve üzerinde bir çok kafe, afi tiyotro ve havuzların bulunacağı yaya yoluna bu kahraman çocukların ismini vereceklerini kaydeden Rektör Battal, "Bir çok üniversitede bulunmayan öğrencilerimizin boş zamanlarını geçireceği yaya yollu ve çarşı yapıyoruz. Buraya da Kurtuluş Savaşında büyük kahramanlık gösteren 120 kahraman çocuğun ismini verdik. Ben inanıyorum bu çarşı bittikten sonra şehirden de bir çok kişi buraları görmeye gelecektir" diye konuştu.

YYÜ'nün yurt kapasitesi ise 2 bin 500'den 8 bine çıkarıldı. Rektör Battal, öğrenci sayısına göre bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini , 200 olan lojman sayısını da 800'e çıkardıklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimini ardından yaptıkları çalışmaları da anlatan Rektör Battal şöyle konuştu:

FETÖ SORUŞTURMASI İÇİN 3 AYRI KOMİSYON

"Ülkemiz 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu FETÖ terör örgütünün kötü kumpasından alçakça girişiminden hamdolsun kurtuldu. Tabi ondan sonra görev tüm kurumlara bizlere düştü. Biz de YYÜ olarak bu sorumluluğumuzun farkında olarak çalışmalara başladık. O dönemde sayın Cumhurbaşkanımız bunu söyledi 'suçlu olan bu işe bulaşmış olan insanları asla affetmeyeceğiz, ama iltisaki olmayanları da mağdur etmeyeceğiz.' Biz bu ilke ile çalışmalara başladık. Ve çok hassas bir çalışma ile 3 farklı komisyon kurduk. Bu 3 farklı komisyona da ilaveten tüm fakülte dekanlarımızdan oluşan bir değerlendirme komisyonu kurduk. Bu çerçevede çok detaylı, çok hassas çalışmalar yaptık. Çalışmalar neticesinde 50 akademik ve idari personel işten el çektirilmiş oldu. Çalışmalarımız yine titizlikle devam ediyor. Çalışmalarımız sonucunda da şimdiye kadar hiç kimse siz yanlış yaptınız demedi. Çünkü biz çok ince eledik ,çok sık dokuduk. Bu mücadele bizim geleceğimiz için çocuklarımız için bir vatan görevidir. Zira terör dünyayı kasıp kavuran bir unsur. Ülkemizde yıllarca bu terör unsurlarından çok çekti. Bu terörle mücadele hepimizin asli görevi vazifesidir. Asla bu yoldan da taviz vermeyeceğiz. Ayrıca 15 Temmuz'da bombalanan Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Ercişli polisimiz Halil Hamuryen'in ismini de öğrenci yemekhanemize verdik."

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