Yüzyüze Eğitim 12 Ekim'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kabina toplantısı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada eğitimle ilgili alınan kararları paylaştı. "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada bulundu.

Selçuk, paylaşımında "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz" ifadelerine yer verdi.

Salgın önlemleri kapsamında kademeli olarak eğitimin başlamasıyla 21 Eylül’de ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında şunları söyledi:

– Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık.

– 2, 3 ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz.

– Bunlara ilave olarak ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir.

– İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.