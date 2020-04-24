'Yüzyılın 23 Nisan coşkusu' unutulmayacak

"YÜZYILIN COŞKUSU"

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz , "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100.yıl coşkusunu, ailesiyle birlikte yaşayan çocuklarımız da bu coşkuya ortaklık eden milyonlar da yaşadıkları sürece hiç unutmayacaklar. Yıllar sonra bile söz bayramdan açıldığında "hani 23 Nisan bayramının 100.yılını sokağa çıkma yasağında aslında ne güzel kutlamıştık" diyeceğiz.

"BİR BAYRAM ANCAK BU KADAR GÜZEL KUTLANABİLİR"

Hatic e Yılmaz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100.yılında bütün evler bayram yerine dö ndü. Bu seneye kadar 23 Nisan bayramı için okullar süslenir, bütün kutlamalar okullarda yapıp biterdi. Törenlere de çoğunlukla okulda tören görevi olan öğretmenlerle velileri katılırdı. Ama bu sene çocuklara sokağa çıkma yasağının uygulandığı korona günlerinde başladığımız uzaktan eğitimle öğretmenlerin de yönlendirmesiyle evlerde bayram hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. Aile fertleri ve çocuklar birlikte çalışarak odaları, balkonları, pencereleri balonlarla, bayraklarla, resimlerle süslediler.

Bugün evlerde yaşanan bayram coşkusu en az çocuklar kadar aileleri ve tüm toplumu içine alıp milyonları saran bir coşkuya dönüştü. Şarkılar söylendi, şiirler okundu, videolar çekilip öğretmenlere gönderildi, sosyal medyalarda paylaşıldı.

Çocukların neşesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100.yılında okullarda değil ama Tüm Türkiye'de çocuğun, torunun olduğu her evde coşkuyla kutlanmasını sağladı. Bu bayram hazırlıkları, anne babalara hem kendi bayramlarını hatırlattı hem de o günlerin heyecanını yeniden yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100.yıl coşkusunu, ailesiyle birlikte yaşayan çocuklarımız da bu coşkuya ortaklık eden milyonlar da yaşadıkları sürece hiç unutmayacaklar. Yıllar sonra bile söz bayramdan açıldığında "hani 23 Nisan bayramının 100.yılını sokağa çıkma yasağında aslında ne güzel kutlamıştık" diyeceğiz.

Atamızdan armağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın yüzyıllar boyunca aynı neşeyle ve heyecanla kutlanması dileğimle…