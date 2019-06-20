Yüzlerce öğrencinin ‘en iyi projeleri’ sergilendi

Hayat boyu öğrenmeyi sağlamak amacıyla ortaya çıkan iyi projeleri paylaşmak isteyen eğitimcilerin öğrencilerle beraber hayata geçirdiği, ‘Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi’ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde açıldı. 5 bin 119 proje başvuru üzerinden 111 proje sergilenmeye layık görüldü.

İyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin öğrencilerle beraber hayata geçirdiği, 111 projenin yer aldığı ‘Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi’ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde açıldı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, çok sayıda eğitimci ve öğrenci katıldı.

2023’TE TÜM DÜNYADAKİ EĞİTİMCİLERİMİZİ DAVET EDECEĞİZ

Amaçlarının bu eğitim ve öğretim yılında okullarda gerçekleştirilen güzel ve başarılı projelerin kamuoyuyla paylaşılması olduğunun altını çizen Levent Yazıcı, 2023 hedeflerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu proje, bu ülkenin güzel yarınları için kendisinin yapabileceği çok şey olduğuna inanan meslektaşlarımın emeğiyle ortaya çıkmıştır. Bu, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 7 yıldır istikrarla yürüttüğü bir çalışmadır. Bu tür çalışmaların istikrar kazanması, mutlaka buna sahip çıkan inanan yöneticiler ve meslektaşlarımızla mümkündür. Bu tür çalışmaların bütünlüğünü yıllar içerisinde arttırdıkça her geçen yıl çok daha iyiye doğru gitmektedir. Bu çalışmanın 8'incisini Türkiye genelinde uygulayacağız. Bir sonraki yıl ise uluslararası bir nitelikte uygulamayı planlıyoruz. 2023'te de inşallah tüm dünyadaki eğitimcileri davet edeceğimiz bir ortamda çalışmamızı büyütmek istiyoruz. Ben bu güzel çalışmanın bir sonraki eğitim öğretim yılımıza da ışık olacağını umut ediyorum. Bu çalışmaya destek olan omuz veren yürekten katılan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

BU PROJELER AVRUPA VE ANADOLU’YU UYARACAK

Sergiye destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mehmet Bulut ise Türkiye’nin bu tür çalışmalara çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Bunlar 'yeni icat çıkarma' dediğimiz şeyler. Ben iktisat tarihçisiyim. İktisatçıların son dönemlerde en önemli gündemi 'Türkiye orta gelir tuzağının üzerine nasıl çıkacak' Biz üniversite olarak üniversite-sanayi iş birliğinin bu noktada önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu yeni icatlara ve yeni fikirlere bağlı. Bu yeni projelerle doğrudan etkili. Eğitimdeki en iyi örnekler, buna ilişkin projeler burada sergileniyor. Bu projeler başka illeri uyaracak, Anadolu ve Avrupa'yı uyaracak. Daha güzel şeyler yapmaya ve 'biz de yapabiliriz' demeye hazırız” dedi.

“GENÇLERİN ÇALIŞMALARI MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ”

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bulut, eğitimcilerin sorumluluğunun çok büyük olduğunu ifade ederek, “Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nin şu anda 27 ülkesi var. En büyük en güçlü 5 ekonomisi ise Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya. Bu 5 ülkenin çalışabilir nüfusu 2060 yılında o nüfusa Türkiye tek başına ulaşıyor. Böyle bir genç nüfusumuz var. İşte bu genç nüfus, eğer iyi yetiştirilir ve yapabilirse bu ülkeyi kimse tutamaz. Tarihteki bin yıllık öncülüğümüz gibi yeniden öncü ülkelerden birisi olacağımıza inanıyorum. Ancak bu konuda en önemli mesele ‘maarif’ meselesi. Sorumluluğumuz çok büyük. Gençlerin bu çalışmaları bizler için motivasyon kaynağı” diye konuştu.

5 BİN 119 PROJE BAŞVURDU

Açılışta, öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi ile tiyatro grubu sahne aldı. Proje kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine 5 bin 119 proje başvurusu yapıldı. Birimin incelemesi sonucu 254 proje saha değerlendirilmesine hak kazandı. Maarif müfettişleri 254 okulu ziyaret ederek buralarda gerçekleştirilen projelerin öğrenci, öğretmen ve veliler üzerindeki etki ve yansımalarını ele alarak, sağladıkları faydaların geri dönüşlerini dikkate alarak değerlendirme yaptı. Puanlama sistemiyle 254 projeden 111'i en yüksek puanı alarak sergilenmeye hak kazandı.