Yunus Emre Enstitüsü'nün Romanya da Türkçe kursları devam ediyor

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, küresel salgın nedeniyle Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faaliyetlerini çevirim içi olarak sürdürüyor ve Türkiye ile Romanya arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Enstitü salgın dönemindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye ve Romanya arasındaki “İkili Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşması” kapsamında Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Romanya Savunma Bakanlığı personeline Türkçe öğretiyor. Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, Romanya resmî kurumları ile Bükreş’te faaliyet gösteren yabancı ülke temsilciliklerine yönelik Türkçe kurslarına da devam ediyor.

Salgın nedeniyle yüz yüze öğretimi çevirim içi kurslara dönüştüren Bükreş Yunus Emre Enstitüsü çalışmalarına hiç ara vermeden internet üzerinden devam ediyor. Düzenlenen Türkçe kursları, resim ve bilgi yarışmalarıyla bu zor süreçte Rumen toplumuna katkı sunuyor.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü salgın döneminin hemen başında sürece uyum sağlayarak faaliyetlerini internet üzerinden ve sosyal medyadan devam ettiriyor. Düzenlediği Türkçe kursları, resim ve bilgi yarışmalarıyla Türkçeyi, Türk kültürünü, sanatını ve tarihini dost ve kardeş Romanya’da tanıtmaya devam ediyor.