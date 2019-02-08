Yüksek lisans programı olarak bir ilki başardılar

LEFKE, () – DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Bilgi Teknolojileri (IT) Yüksek Lisans Programı ASIIN (Almanya) akreditasyonu aldı. BTYO bu anlamda yüksek lisans programı olarak bir ilki başarmış oldu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Bilgi Teknolojileri (IT) Yüksek Lisans Programı ASIIN (Almanya) akreditasyonu aldı. Yüksek Lisans programı olarak bir ilki başaran DAÜ BTYO aynı zamanda Euro INF kalite belgesini de yüksek lisans alanına kazandırmış oldu. Yeni alınan akreditasyonlarla birlikte BTYO’da akreditasyonlu program sayısı 13’e yükselmiş oldu.

DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Harita ve Kadastro programları geçen dönem akreditasyon almıştı.

“ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI”

DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, Bilgi Teknlojisi Yüksek Lisans programının aldığı ASIIN akreditasyonu ile birlikte BTYO’nun önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. BTYO’nun DAÜ’de kurulan ilk akademik birim olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkan, DAÜ BTYO’nun, alanında uzman ara elemanlar da yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

Akreditasyonun bir standardı yakalama, bir sınav süreci ve üçüncü bir göz tarafından belirlenen standartlara göre denetlenme olduğunu kaydeden Prof. Dr. İlkan, konuşmasına şöyle devam etti:

“28 AB ülkesinde geçerli olan akreditasyonlara sahibiz. Akreditasyonlar eğitimde kalitenin yakalandığının kanıtıdır. Mesleki eğitimin en yüksek seviyesi Almanya ve BTYO’nun da FIBAA ve ASIIN akreditasyonları Alman kökenli akreditasyonlardır. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri programı da uluslararası ASIIN akreditasyonuna sahip. Bu akreditasyon ile mezunlara tüm dünya ve özellikle Avrupa’da serbest dolaşım sağlanıyor ve eğitim kalitesinin de EQAINE tarafından verilen EuroInf Label ile tescilleniyor.”