Yozgat'ta veliler öğretmen tercihi için nöbet tuttu

YOZGAT'ta, çocuklarını istedikleri öğretmenin sınıfına ön kayıt yaptırmak isteyen veliler, geceden itibaren okul önünde nöbet tuttu. Sabaha kadar okul önünde bekleyen veliler, mesainin başlamasıyla birlikte çocuklarını okula kayıt yaptırmanın mutluluğunu yaşadı.

Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'na çocuklarını yeni kayıt yaptırmak ve istediği öğretmeni seçmek isteyen veliler akşamdan itibaren okul önünde nöbet tuttu. Okula çocuklarıyla birlikte gelen velilerde çocuklarını battaniyeye sarıp okul önünde bekledi. Veliler önce kendi aralarında sıra listesi oluşturdu. Sabah listeye göre sıraya geçen veliler okul müdürünün okulu açmasıyla birlikte kayıtlarını tek tek yaptırdı. Sabaha karşı saat 01.00'dan itibaren beklemeye başlayan 50’ye yakın veli, öğretmen tercihi yapmak için okul idaresinin ön kayıt duyusu doğrultusunda kayıtların 08.00’da başladığını söylediler. Velilerden, Ali Çankaya, "Torunumun kaydını yaptırmak için geldim. Gece saat 01.00'de geldim, gidip saat 04.00'de geri geldim" dedi.

Okul Müdürü Yusuf Saraç ise 2 Temmuz tarihinde ön kayıt yapılacağını duyurduklarını ifade ederek, "Velilere sabah 08.00 itibariyle kayıt yapacağımızı söyledik. Veliler de bir gün önceden gelip burada beklemişler. Bizim amacımız velilerimizin hakkı yenmesin, velimiz gönlünde olan öğretmene çocuğunu yazdırsın istiyoruz. 3 yıldır bunu uyguluyoruz ve bu sistemden memnunuz" diye konuştu.

Saraç, adres sistemine göre kendi okullarına kaydı çıkan hiçbir öğrencinin boşta kalmayacağını, şu anda birinci sınıf için 5 sınıflarının olduğunu, gerekirse iki sınıf daha açabileceklerini sözlerine ekledi.



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