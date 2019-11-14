YÖK'ten bölgesel kalkınma odaklı 10 üniversiteye kadro takviyesi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK) bölgesel kalkınma odaklı uzmanlaşan 10 üniversiteye, alanlarında kullanılmak üzere 50 kadro tahsis edildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim sisteminde çeşitlilik süreci çalışmalarının, 'araştırma-aday araştırma üniversiteleri' ve 'bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan üniversiteler' olarak iki koldan yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile 2006 ve sonrasında kurulan üniversitelerin, bulundukları ilde yürütülecek faaliyetler ile bölgesel kalkınmanın aktörü olmalarının amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, proje kapsamındaki Aksaray Üniversitesi'nin 'sağlık ve spor', Bingöl Üniversitesi'nin 'tarım ve havza bazlı kalkınma', Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 'hayvancılık', Düzce Üniversitesi'nin 'sağlık ve çevre', Kastamonu Üniversitesi'nin 'tabiat turizmi ve ormancılık', Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin 'tarım ve jeotermal', Muş Alpaslan Üniversitesi'nin 'hayvancılık', Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 'çay', Siirt Üniversitesi'nin 'tarım ve hayvancılık' ve Uşak Üniversitesi'nin 'tekstil, dericilik ve seramik' alanında uzmanlaştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu üniversiteler tarafından bölgelerinde yürütülecek faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın mali kaynak aktarımı, YÖK'ün ise insan kaynağı sağladığı belirterek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan 10 üniversitemize, kendilerine verilen 'ihtisaslaşma alanlarında' kullanılmak üzere YÖK tarafından talep edilen toplam 50 adet kadro izni Cumhurbaşkanlığı makamınca uygun görülmüş olup, bu kadrolar YÖK tarafından üniversitelere tahsis edilmiştir. Program kapsamındaki üniversiteler bu kadroları sadece yukarıda belirtilen ihtisas alanlarında kullanacaklardır."