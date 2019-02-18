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YÖK: Suriyelilerin sınavsız istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair açıklamamız olmamıştır

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), "YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir" açıklamasını yaptı. YÖK, Suriyeli...

YÖK: Suriyelilerin sınavsız istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair açıklamamız olmamıştır
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), "YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir" açıklamasını yaptı.
YÖK, Suriyeli mültecilerin Türkiye'de sınava girmeden üniversiteye girebileceği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. YÖK'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan ülkemizde istedikleri üniversitelere girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımın tamamen gerçek dışı bilgiler içerdiği ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK’ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."


 

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