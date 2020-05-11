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YÖK dönem sonu sınav kararını açıkladı!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ilişkin kararını açıkladı. YÖK, yapılacak sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
EĞİTİM 11.05.2020, 22:12 11.05.2020, 22:17 Murat Aydın
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavlarına ilişkin kararını açıkladı. YÖK, yapılacak sınavların dijital ortamda ya da alternatif yöntemlerle gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, "Sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
YÖK’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.
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