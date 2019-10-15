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YÖK Başkanı Saraç'a, Cibuti'den 'Liyakat Nişanı'
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti'de, bu ülkenin yükseköğretim alanında ilerlemesine yaptığı katkılar nedeniyle 'Liyakat Nişanı' ile ödüllendirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim...
EĞİTİM 15.10.2019, 14:23
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti'de, bu ülkenin yükseköğretim alanında ilerlemesine yaptığı katkılar nedeniyle 'Liyakat Nişanı' ile ödüllendirildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed'in daveti üzerine Cibuti'ye resmi ziyarette bulundu. Ziyarette Saraç, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi ve daha çok Cibutili öğrencinin Türkiye'de eğitim görebilmesi konusunda görüşme yaptı. Burada Saraç, Cibuti’nin yükseköğretim alanında ilerlemesine yaptığı katkılar nedeniyle 'Liyakat Nişanı' ile ödüllendirildi. Saraç'a ödülünü, Cibuti Cumhurbaşkanı adına Başbakan Abdulkadir Kamil Muhammed takdim etti.
Yekta Saraç, dost ve kardeş Cibuti’nin son yıllarda her alanda kaydettiği gelişmeden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cibuti’nin kalkınma hamleleri için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirebilmesinde destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
2015 yılında Saraç'ın başlattığı inisiyatif doğrultusunda imzalanan Mutabakat Zaptı’nın ardından Türkiye’yi tercih eden Cibutili öğrenci sayısında büyük bir sıçrama yaşandı.2014-2015 akademik yılında Türk yükseköğretim sisteminde kayıtlı sadece 52 Cibuti uyruklu öğrenci varken, 2019-2020 akademik yılında bu sayı yaklaşık 15 kat artarak 767’ye ulaştı. Böylece Türkiye, Cibutili yükseköğrenim çağındaki gençler için Fransa’nın ardından en çok tercih edilen ikinci ülke konumuna yükseldi" dedi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cibuti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed'in daveti üzerine Cibuti'ye resmi ziyarette bulundu. Ziyarette Saraç, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi ve daha çok Cibutili öğrencinin Türkiye'de eğitim görebilmesi konusunda görüşme yaptı. Burada Saraç, Cibuti’nin yükseköğretim alanında ilerlemesine yaptığı katkılar nedeniyle 'Liyakat Nişanı' ile ödüllendirildi. Saraç'a ödülünü, Cibuti Cumhurbaşkanı adına Başbakan Abdulkadir Kamil Muhammed takdim etti.
Yekta Saraç, dost ve kardeş Cibuti’nin son yıllarda her alanda kaydettiği gelişmeden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cibuti’nin kalkınma hamleleri için ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirebilmesinde destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
2015 yılında Saraç'ın başlattığı inisiyatif doğrultusunda imzalanan Mutabakat Zaptı’nın ardından Türkiye’yi tercih eden Cibutili öğrenci sayısında büyük bir sıçrama yaşandı.2014-2015 akademik yılında Türk yükseköğretim sisteminde kayıtlı sadece 52 Cibuti uyruklu öğrenci varken, 2019-2020 akademik yılında bu sayı yaklaşık 15 kat artarak 767’ye ulaştı. Böylece Türkiye, Cibutili yükseköğrenim çağındaki gençler için Fransa’nın ardından en çok tercih edilen ikinci ülke konumuna yükseldi" dedi.
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