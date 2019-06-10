YKS’de verileri okumak ve zaman yönetimi yapmak önem taşıyor

İSTANBUL, () - YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere sınavdan önce son tavsiyeleri veren Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin zamanın doğru kullanılması ve sorulardaki ipuçlarının iyi analiz edilmesi gerektiğine değindi.

Öğrencilerin sınava sayılı günler kala bildiklerini unutmuş ya da gerektiği kadar çalışmamış gibi hissetmelerinin olağan bir süreç olduğuna değinen Barış Sezgin, sınav esnasında öğrenilen her şeyin hatırlanacağına dikkat çekti.

Sınava hazırlık sürecinde çözdükleri deneme sınavlarında en iyi sonuç alınan yöntemin, gerçek sınavda da izlenmesi gerektiğini ifade eden Sezgin, “Sınav günü daha önceki soru çözümlerinde denenmeyen yöntemler kullanılmamalı. Ayrıca öğrenciler için ‘sınavdan şu kadar gün önce ders çalışmayı bırakmalı’ diye genel bir doğru yok. Bazı öğrenciler son akşam bile test çözerken bazıları 2 gün önce soru çözümünü bırakırsa rahat eder. Kendilerini daha iyi hissedecekleri yöntemle rahat olacakları için motivasyonları da düşmeyecektir” dedi.

“SORU NE KADAR UZUNSA O KADAR İPUCU VARDIR”

Öğrencilerin sınav öncesinde yaptıkları yanlışların sebebini iyi değerlendirmeleri gerektiğine değinen Sezgin, “Soruları çözerken veriler iyice okunmalı. Tüm veriler değerlendirilmeli, sorunun ne istediği tam olarak anlaşılmalı. Bu sınavda doğru okuma alışkanlığı kazandıracaktır. Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı bilmeliler. Unutmamalılar ki, bir soru ne kadar uzunsa, içinde o kadar ipucu vardır” diye konuştu.

“TURLAMA TEKNİĞİ HATA ORANINI AZALTIR”

Zamanı yanlış kullanmanın YKS’de yapılan farklı bir hata olduğunu ve zorlanılan sorunun sonraya bırakılması gerektiğini dile getiren Sezgin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu uygulama ile hem zamandan kazanacakları hem de morallerini yüksek tutacakları bir sınav geçirmiş olurlar. Zaman kazanmak için bir başka yöntem ise turlama tekniğidir. Bir testteki çok kolay, kolay ve normal soruları birinci turda çözerek diğerlerini ikinci tura bırakmaya turlama tekniği denir. Sınavlarda turlama tekniğini kullanmak başarı oranını önemli derecede yükseltir. Turlama tekniği hata oranını azaltırken, zamanı daha iyi kullanmalarına yardımcı olur.”

Sınav yaklaştıkça uyku ve beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sezgin, sınav gününe kadar, sınav esnasında yaşanabilecek uykusuzluk ve beslenme problemlerine karşı hem uyku hem de kahvaltı düzeninin oturtulması ve adayların alışkın olmadığı yiyecek, ilaç ve vitaminlerden uzak durmasını tavsiye etti.