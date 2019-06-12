YKS’de öğrenciler kendilerine özel işaretler belirlemeli

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı günler kala, uzmanlar adaylar için önerilerde bulundu. Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, soru çözerken öğrencilerin kendilerine işaretler belirlemesi gerektiğini söyledi.

15-16 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, üniversite adaylarına önerilerde bulundu. Öğrencilerin kariyerlerine yön verdikleri sınavlarda konulara dair edinilen bilgilerin yanı sıra, sınav için oluşturulan stratejilerin ve test çözme tekniklerinin öğrenci başarısı üzerinde büyük etkisi olduğuna vurgu yapan Gülşen, “Unutulmamalıdır ki en kısa sürede en çok doğru yanıtı verenler daha yüksek puana sahip olacaktır. Bu nedenle kısa süre içerisinde daha fazla doğru seçeneğe ulaşmak için önceden belirlenmiş ve denenmiş tekniklere ihtiyaç var” dedi.

“ALIŞIK OLMADIĞINIZ YİYECEKLERİ TÜKETMEYİN”

Sınava bir hafta kala beslenme düzenine dikkat ederek hazırlanmak gerektiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Alışık olmadığınız yiyecekleri tüketmeyin. Eğer eviniz dışında yemek yemeniz gerekiyorsa daha önce gitmediğiniz yerlerde yemek yememeye özen gösterin. Çünkü oluşacak mide ve bağırsak problemleri, zehirlenmeler sınav motivasyonunuzu olumsuz yönde etkileyebilir” dedi.

“AKLINIZDAN OLUMSUZ DÜŞÜNCELER GEÇİRMEYİN”

Bu süreçte yaşanılan stresin olağan olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirten Gülşen, “Önemli bir sınava giriyorsunuz ve 2,5 milyon öğrenci bu sınava sizinle aynı koşullarda katılıyor. Bir miktar stresli olmanız sınava verdiğiniz önemden kaynaklanmakta ancak stresiniz nedeniyle aklınızdan olumsuz düşünceler geçirmeyin. Bu güne kadar elinizden geleni yaptınız ve son 100 metreyi de iyi yönetirseniz başarılı olacağınıza inanın. Bu düşünce size ekstra güç verecektir. Son iki güne kadar denemelerinizi gerçek sınav saatinde ve gerçek sınav atmosferine uygun olarak yapın. Bu durum biyolojik saatinizi ayarlamanızı sağlayacak ve sınav esnasında kontrolün kendinizde olduğunu hissetmenize yardımcı olacak” diye konuştu.

“KONTROLLÜ OLUN”

Sınav başlandığında çok heyecanlı hissedildiğinde, en iyi olunan testten başlanması gerektiğine değinen Gülşen, “İlk 10 dakika yavaş ve kontrollü olun. Soruları doğru yanıtladıkça heyecanınız azalacak ve sınava adaptasyonunuz artacak. Her sorunun kendine göre bir mantığı var. Öncelikle kendi mantığınıza göre değil sorunun mantığına göre sizden istenen cevaba odaklanın. Kitapçıkta bulunan tüm soruları görmeye çalışın. Soruları çözmeye başlamadan önce önyargılarınız nedeniyle bazı soruları çözemeyeceğinize karar vermeyin. Sorularda belirtilen ‘altı çizili, kalın puntolu, değildir, yoktur, en doğrudur’ gibi ifadeler algılamaya yöneliktir bu nedenle bu tarz sorularda soruyu doğru ve dikkatli okumaya özen gösterin. İşlem hatalarının önüne geçebilmek için basit soruları dahi işlem yaparak çözün. Uzun olan sorulardan kaçınmayın. Bu tarz sorularda içerik detaylandırılmıştır. Bu nedenle soruyu sıkılmadan dikkatli bir şekilde okuyun” dedi.

“İŞARETLER BELİRLEYİN”

Soru çözerken öğrencilerin kendilerine işaretler belirlemesini tavsiye eden Gülşen, “Örneğin; ‘!’ işareti bir kez daha okuduğunuzda çözebileceğiniz sorulara koyacağınız işaret olsun, ‘?’ üzerinde daha fazla çaba sarf edeceğiniz sorular için de bu ifadeyi belirleyin. Bu teknik size doğru cevabı bulmanın yanı sıra zamanı da iyi kullanmanızı sağlayacak. Sınav esnasında uykunuzun geldiğini, sıkıldığınızı, konsantrasyonunuzun dağıldığını hissettiğiniz anda pozisyonunuzu değiştirmek ya da 2 dakikalık dik oturup nefes almak sizi rahatlatacak” diye konuştu.