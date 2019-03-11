Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

YKS’de geç başvuru tarihi 19 Mart

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar YKS sınavına başvuruda bulunamayanlar için, “ÖSYM’den gelen bilgiler doğrultusunda başvuru yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen adaylar için...

YKS’de geç başvuru tarihi 19 Mart
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar YKS sınavına başvuruda bulunamayanlar için, “ÖSYM’den gelen bilgiler doğrultusunda başvuru yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen adaylar için geç başvuru tarihi 19 Mart ve bu tarihi kaçırmayın" açıklamasında bulundu.

Üniversite sınavı için başvurular 6 Mart tarihinde sona ermişti.  ÖSYM’nin yaptığı açıklamada bu yıl YKS’nin Temel Yeterlilik Testine 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testine ise 134 bin 323 aday başvurdu.  Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM 15 -16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan sınav için geç başvuru tarihi belirlendi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, YKS başvurusunu kaçıranlara, “ÖSYM’den gelen bilgiler doğrultusunda başvuru yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen arkadaşlar için geç başvuru tarihi 19 Mart 2019 oldu. Aday arkadaşlar eğitimlerinde yıl kaybı yaşamamak adına bu tarihi kaçırmamalılar. Önümüzdeki on günlük süreci en iyi şekilde değerlendirerek yeni oturum hedeflerini belirlemeleri, hiç başvuru yapamayanlarınsa eksiklerini tamamlayarak bu son başvuru şansını değerlendirmeleri gerekmekte” dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328