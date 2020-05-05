YKS’de baraj 10 puan düştü, sınav 30 dakika uzadı!

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “2020-YKS’ye yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerimizi sevindirecek güzel haberlerimiz var” dedi.

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç açıklamasında, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanın sadece bu yıl ile sınırlı kalması şartıyla 170’e çekildiği, TYT sınavında ise geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin 30 dakika daha uzatıldığı vurgulandı.

İşte YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın yaptığı açıklamanın tam metni;