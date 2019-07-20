YKS Türkiye 7’incisi Antalya’dan

İki milyondan fazla öğrencinin katıldığı YKS’de sayısal alanda Türkiye 7’inciliği ve Antalya 1’inciliği Bilfen Antalya Lisesi öğrencisi Fatma İlkay Epçeliden’in oldu.

2015 – 2016 öğretim döneminde Antalya’da eğitime açılan ve bu yıl ilk mezunlarını veren Bilfen Antalya Liselerinde 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşandı. Bu yıl 51 öğrencisini mezun eden Bilfen Antalya Liseleri, Fen Lisesi öğrencisi Fatma İlkay Epçeliden, sayısal alanda elde ettiği Türkiye 7’nciliği ve Antalya 1’inciliğini gurur tablosuna ekledi.

“DÜZENLİ ÇALIŞMANIN MEYVELERİNİ TOPLUYORUM”

YKS 2019 sayısal alanda Türkiye 7’ncisi ve Antalya 1’incisi aynı zamanda Bilfen Antalya Fen Lisesi ilk mezunlarından Fatma İlkay Epçeliden, “Şu anda duygularımı tarif edecek bir kelime bulamıyorum. Çok mutluyum. Düzenli çalışmanın meyvelerini topluyorum. Bu büyük başarıda okulumdan, öğretmenlerimden ve ailemden aldığım desteğin çok önemli bir yeri var. Bundan sonrası içinde aldığım bilgi ve birikim ile tüm hedeflerime kolayca ulaşacağıma canı gönülden inanıyorum” dedi.

“İLK MEZUNUMUZUN BAŞARISIYLA GURUR DUYUYORUZ”

Bilfen Antalya Liseleri Okul Müdürü Lale Biltekin “Bilfen Okullarının eğitim kalitesini ve başarısı bütün Türkiye’ye yaymak üzere çıktığımız yolda 4 yıl önce Bilfen Antalya Liselerimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Bu senenin bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü ilk mezunlarımızı bu yıl verdik. YKS’ye giren tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum. Hepsi büyük başarılar elde etti. Bilfen Antalya Fen Lisemizden başarıyla mezun olan öğrencimiz, Fatma İlkay Epçeliden YKS 2019’da gösterdiği başarıyla bizleri gururlandırdı. Açıldığımız ilk sene sadece 9’uncu sınıflarımıza kayıt almıştık. Sonraki 4 yıl boyunca verdiğimiz nitelikli eğitimle, öğrencilerimizi yükseköğrenime kademe kademe hazırladık. Bu yılda bu emeğimizin karşılığını almış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.