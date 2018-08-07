YKS Tercih Çadırı, Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda 

İSTANBUL,()-EYÜPSULTAN Belediyesi, tercih çadırı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençlere ücretsiz tercih hizmeti sunuyor. Öğrenciler verilen bu hizmetle kendileri için en doğru tercihi yapıyor.



Hem soru işaretlerini gidermek hem de gençlerin geleceği için en doğru kararı verebilmesi adına, Eyüpsultan Camii Meydanı'nda bir tercih çadırı kuruldu. Simurg Bilgi Evleri'nin rehber öğretmenlerinden oluşan uzman ekip, Eyüpsultanlı öğrencilerin sorularına cevap vermek ve onları doğru yönlendirmek adına gençleri bekliyor. Sabah saat 10.00 ile akşam 18.00 arasında hizmet veren rehber öğretmenler, 6-10 Ağustos tarihleri arasında Eyüpsultan Camii Meydanı'ndaki tercih çadırında öğrencileri ve velileri ağırlamak için bekliyor.

(FOTOĞRAF)