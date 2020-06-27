YKS sırasında mesafelere uyulmadı, gençler sınavda daraldı

2.4 milyon öğrenci corona gölgesinde ter döktü! Sosyal mesafe yine hiçe sayıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan ve 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 13.00'da sona erdi. Okul önlerinde yine istenmeyen görüntüler yaşandı. Virüs riskine rağmen öğrenci ve veliler sosyal mesafe bırakmadan yan yana durdu.

2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15’te başlayan TYT’de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

Foto. aydınSes Atila Baykal İlkokulu girişinde veliler ve öğrencilerin oluşturduğu kalabalık dikkat çekti. Öğrenciler uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Saat 10'da başlayacak sınav için saat sabah 7.30 da okul bahçesine gelenler dikkat çekti.

Covid-19 hastası adaylar da yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.

Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

OKUL ÖNLERİNDE ENDİŞELENDİREN GÖRÜNTÜLER

Okul önlerinde oluşan kalabalık ise ”Pes” dedirtti. Sınava çocuklarıyla gelen veliler, sosyal mesafeyi unuttu.

Öğrenciler de birbirlerine yapışık haldeydi. Öğrenciler sırayla ilgili kuralar uygulanarak okul bahçesinden içeri alınıp sınıflara yerleştirildi. Daha sonra veliler ise çocuklarını okullara yakın alanlarda buldukları parklarda veyi yol kenarlarında kaldırımlarda oturarak bekledi,

Bu Fotoğraf İstanbul Gaziosmanpaşa Atila Baykal İlkokulu ve PLevni Lisesi'nin çevresindeki parkta çekildi. Veliler 2 saat 45 dakeka süren sınavda evlatlarını böyle bekledi, Foto. aydınSes

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOKMUŞ GİBİ BİR DURUM...

Bu arada YKS nedeniyle 81 ilde bugün 09.30 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama saatlerinde eczane, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcı gibi iş yerleri açık olacak. Kurallara uymayanlara idari para cezası verilecek. Genelge böyle ama, sokakta dolaşanlar maske kurallarına uymayanlar dikkat çekti.