YKS sınavı için ÖSYM'den çok önemli uyarı

Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavına giriş noktaları sınava son bir gün kala adeta merak konusu oldu. Milyonlarca üniversite adayı YKS sınav giriş yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi olan osym.gov.tr adresine akın etti. ÖSYM üniversite adaylarına uyarıda bulundu. Peki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS giriş belgelerini nasıl sorgulayacaksınız, belgeler nasıl sorgulanır? İşte YKS sorgulamaları için tüm ayrıntılar...2018 YKS sınav giriş yerleri daha önce ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanmıştı. ÖSYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgeleriniadresinden erişime açmıştı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, YKS'ye girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini ÖSYM'ninadresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenenler, bu belgeleri ile 2018-YKS’ye girebileceklerdir.Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 2018-YKS’ye girecek adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için 30 Haziran 2018 Cumartesi günü07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 1 Temmuz 2018 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleriaçık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran 2018-YKSadaylarına, müdürlük personeli tarafından, “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.Belirtilen sürelerde açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerilistesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. Kimlik Kartı almak için Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nininternet adresinde yer alan 2018-YKS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir.T.C. Kimlik Kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve YKS Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde adaya fotoğraflıdüzenlenecektir.dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Adayın, YKS Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın, 2018-YKS Sınava Giriş Belgelerinden herhangi birinin ve 2 fotoğrafının (biyometrik) yanında olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.YKS'nin birinci oturumu olanikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra; YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.ÖSYM, bu hafta sonu (30-31 Haziran 2018) düzenlenecekÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ileÖte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.