YKS öncesi başarıya götürecek 10 önemli tavsiye!

YKS’ye günler kala stresle baş etmek için neler yapılmalı? 2,5 milyon üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği YKS öncesi TercihFest yetkilisi Burak Erdem adaylara çok önemli tavsiyelerde bulundu.

İbn Haldun Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek online tercih festivali TercihFest’in yetkilisi Burak Erdem, üniversite adaylarını www.tercihfest.com sitesinden tamamen online gerçekleştirilecek TercihFest’e davet ederek, YKS öncesinde stres yönetimi ve sınavda öğrencileri başarıya götürecek stratejiler hakkında önemli bilgiler verdi. Sınav günü nelere dikkat etmek lazım? Sınav anını, olası riskleri ve adaylar kendi psikolojilerini nasıl yönetmeliler? gibi sorulara yanıt olabilecek tavsiyeler şu şekilde sıralanıyor:

Sınavdan önce nasıl zaman geçirmeli?

1.Sınavdan önceki gün ders çalışmak, deneme çözmek doğru değil. Son deneme sınavları birkaç gün öncesinden yapılmış olmalı. Sonuçları çok dikkate alınmamalı; bunlar sınav günü için antrenman olarak düşünülmeli.

2.Sınavdan önceki günü ailelerinizle belki sevdiğiniz birkaç arkadaşınızla geçirebilirsiniz. Uyku düzeninizi bozabilecek ağır yemeklerden, ağır spor yapmaktan kaçınmalısınız. Çok sevdiğiniz bir kitabı alıp ondan bir miktar okumak, sevdiğiniz bir filmi tekrar izlemek iyi fikir olabilir.

3.Son gün aile büyüklerinizi telefonla arayarak onlardan dua, şans dilekleri isteyebilirsiniz. Elbette kendiniz de sınavın iyi geçmesi için, sonuçlarının hayırlı olması için dua edebilirsiniz. Bu sınav evet gerçekten önemli, ama unutmayın ki hayatınız, sağlığınız her şeyden daha önemli ve işler istediğiniz gibi gitmezse dünyanın sonu değil, seneye bir kere daha girersiniz.

Sınavdan önceki gece ve sınav sabahında neler yapılmalı?

4.Son gece uyku tutmazsa; ılık bir duş alın, uzanın dinlenin. Geç uyusanız da dert etmeyin, vücudunuz bununla baş eder, dinlenmiş olmanız önemli.

5.“Ben matematikten ne biliyorum?” “Tarih ile ilgili şu konuda hala emin değilim.” “Koninin alanı nasıl hesaplanıyordu?” Bu sorular aklınıza gelebilir. Öğrendiğiniz her şeyin, tüm bildiklerinizin listesi aklınızda olmak zorunda değil. Bu gibi düşünceler gelse de çok üzerinde durmadan geçip gitmesine izin verin.

6.Gelelim sınav sabahına; zaten mutlaka daha önce gidip okulunuzu gördünüz, salonu öğrendiniz. Planlamanızı yapıp, en az 20 dakika paylı olarak erken harekete geçmenizde fayda var. Hafif bir kahvaltı, yanınızda su bulundurmak önemli.

Sadece sorulara odaklanın

7. Defalarca sınava girdiniz, sınav kâğıdı, cevap formu gibi konuları geçiyoruz. Mesela; oturduğunuz sandalye rahatsız, etrafta çok hoşlanmadığınız şekilde kokan bir aday da var, sokağa çıkma yasağı olsa da birisi kornaya basıp duruyor. Bunlar küçük ihtimal de olsa başınıza gelebilir, sizi rahatsız da edebilir. Yapmanız gereken şey şu; takılmayın, önemsemeyin, önünüzdeki sınava ve sorulara odaklanın, biliyorum dert değil bunu defalarca yaptınız.

8.Odaklanın dedik, ama bazı adayların tam da sorunu bu, defalarca bu sınavlara girmiş de olsalar, bir türlü konsantre olamayabiliyorlar, başka bir düşünce, bir hayal aklına takılabiliyor. Bu gibi bir durumun ilacı bu sınavın gerçekten önemli olduğunun farkında olmak. Belki birkaç gün öncesinden kendi kendinize şöyle bir olumlama yapabilirsiniz; “Sınavda konsantrasyonum yüksek, sadece sorulara odaklanıyorum”. Her aklınıza geldiğinde mırıldanabilir, içinizden söyleyebilirsiniz.

9.Kötü başlangıç senaryosu; sınav kitapçığı önünüzde, şöyle bir bakayım deyip sorulara göz attınız, rastladığınız soruların cevabını bilmiyorsunuz ya da ilk yaptığınız 3-4 soru zorlardan geldi, pek de emin olamadan işaretlediniz. Dert etmeyin, takılmayın. Sınav o 3-4 sorudan ibaret değil. Size verilen süre içerisinde maksimum doğru soru yapmalısınız. Dolayısıyla ilerlemek en doğrusu.

10.Sınava başlarken derin bir nefes alıp, kısa bir dua etmek ya da temennide bulunmak sizi iyi hissettirecek. Demiştik ya, iyi konsantre olmak sizi etraftaki olumsuz etkilerden soyutlayacak. Sınav salonları sizin konsantre olabilmeniz için en ideal şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır.