banner314

banner325

Son Dakika

YKS öncesi başarıya götürecek 10 önemli tavsiye!

YKS’ye günler kala stresle baş etmek için neler yapılmalı? 2,5 milyon üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği YKS öncesi TercihFest yetkilisi Burak Erdem adaylara çok önemli tavsiyelerde bulundu.

EĞİTİM 25.06.2020, 16:08 26.06.2020, 16:20 Murat Aydın
2
YKS öncesi başarıya götürecek 10 önemli tavsiye!

YKS’ye günler kala stresle baş etmek için neler yapılmalı? 2,5 milyon üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği YKS öncesi TercihFest yetkilisi Burak Erdem adaylara çok önemli tavsiyelerde bulundu.

İbn Haldun Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek online tercih festivali TercihFest’in yetkilisi Burak Erdem, üniversite adaylarını www.tercihfest.com sitesinden tamamen online gerçekleştirilecek TercihFest’e davet ederek, YKS öncesinde stres yönetimi ve sınavda öğrencileri başarıya götürecek stratejiler hakkında önemli bilgiler verdi. Sınav günü nelere dikkat etmek lazım? Sınav anını, olası riskleri ve adaylar kendi psikolojilerini nasıl yönetmeliler? gibi sorulara yanıt olabilecek tavsiyeler şu şekilde sıralanıyor:

Sınavdan önce nasıl zaman geçirmeli?

1.Sınavdan önceki gün ders çalışmak, deneme çözmek doğru değil. Son deneme sınavları birkaç gün öncesinden yapılmış olmalı. Sonuçları çok dikkate alınmamalı; bunlar sınav günü için antrenman olarak düşünülmeli.

2.Sınavdan önceki günü ailelerinizle belki sevdiğiniz birkaç arkadaşınızla geçirebilirsiniz. Uyku düzeninizi bozabilecek ağır yemeklerden, ağır spor yapmaktan kaçınmalısınız. Çok sevdiğiniz bir kitabı alıp ondan bir miktar okumak, sevdiğiniz bir filmi tekrar izlemek iyi fikir olabilir.

3.Son gün aile büyüklerinizi telefonla arayarak onlardan dua, şans dilekleri isteyebilirsiniz. Elbette kendiniz de sınavın iyi geçmesi için, sonuçlarının hayırlı olması için dua edebilirsiniz. Bu sınav evet gerçekten önemli, ama unutmayın ki hayatınız, sağlığınız her şeyden daha önemli ve işler istediğiniz gibi gitmezse dünyanın sonu değil, seneye bir kere daha girersiniz.

Sınavdan önceki gece ve sınav sabahında neler yapılmalı?

4.Son gece uyku tutmazsa; ılık bir duş alın, uzanın dinlenin. Geç uyusanız da dert etmeyin, vücudunuz bununla baş eder, dinlenmiş olmanız önemli.

5.“Ben matematikten ne biliyorum?” “Tarih ile ilgili şu konuda hala emin değilim.” “Koninin alanı nasıl hesaplanıyordu?” Bu sorular aklınıza gelebilir. Öğrendiğiniz her şeyin, tüm bildiklerinizin listesi aklınızda olmak zorunda değil. Bu gibi düşünceler gelse de çok üzerinde durmadan geçip gitmesine izin verin.

6.Gelelim sınav sabahına; zaten mutlaka daha önce gidip okulunuzu gördünüz, salonu öğrendiniz. Planlamanızı yapıp, en az 20 dakika paylı olarak erken harekete geçmenizde fayda var. Hafif bir kahvaltı, yanınızda su bulundurmak önemli.

Sadece sorulara odaklanın

7. Defalarca sınava girdiniz, sınav kâğıdı, cevap formu gibi konuları geçiyoruz. Mesela; oturduğunuz sandalye rahatsız, etrafta çok hoşlanmadığınız şekilde kokan bir aday da var, sokağa çıkma yasağı olsa da birisi kornaya basıp duruyor. Bunlar küçük ihtimal de olsa başınıza gelebilir, sizi rahatsız da edebilir. Yapmanız gereken şey şu; takılmayın, önemsemeyin, önünüzdeki sınava ve sorulara odaklanın, biliyorum dert değil bunu defalarca yaptınız.

8.Odaklanın dedik, ama bazı adayların tam da sorunu bu, defalarca bu sınavlara girmiş de olsalar, bir türlü konsantre olamayabiliyorlar, başka bir düşünce, bir hayal aklına takılabiliyor. Bu gibi bir durumun ilacı bu sınavın gerçekten önemli olduğunun farkında olmak. Belki birkaç gün öncesinden kendi kendinize şöyle bir olumlama yapabilirsiniz; “Sınavda konsantrasyonum yüksek, sadece sorulara odaklanıyorum”. Her aklınıza geldiğinde mırıldanabilir, içinizden söyleyebilirsiniz.

9.Kötü başlangıç senaryosu; sınav kitapçığı önünüzde, şöyle bir bakayım deyip sorulara göz attınız, rastladığınız soruların cevabını bilmiyorsunuz ya da ilk yaptığınız 3-4 soru zorlardan geldi, pek de emin olamadan işaretlediniz. Dert etmeyin, takılmayın. Sınav o 3-4 sorudan ibaret değil. Size verilen süre içerisinde maksimum doğru soru yapmalısınız. Dolayısıyla ilerlemek en doğrusu.

10.Sınava başlarken derin bir nefes alıp, kısa bir dua etmek ya da temennide bulunmak sizi iyi hissettirecek. Demiştik ya, iyi konsantre olmak sizi etraftaki olumsuz etkilerden soyutlayacak. Sınav salonları sizin konsantre olabilmeniz için en ideal şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır.

#YKS
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 26 Haziran 2020
İmsak 03:26
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 28 57
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 28 44
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Antalyaspor 28 36
10. Gaziantep FK 28 34
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 28 28
16. Konyaspor 28 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Adana Demirspor 29 48
4. Altay 29 46
5. Bursaspor 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Giresunspor 29 44
9. Ümraniye 29 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 29 34
14. Altınordu 29 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. M. United 31 49
6. Wolverhampton 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Sheffield United 31 44
9. Arsenal 31 43
10. Crystal Palace 31 42
11. Burnley 31 42
12. Everton 31 41
13. Newcastle 31 39
14. Southampton 31 37
15. Brighton 31 33
16. Watford 31 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 31 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 68
2. Barcelona 31 68
3. Atletico Madrid 31 55
4. Sevilla 31 53
5. Getafe 31 49
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 31 46
9. Granada 31 43
10. Athletic Bilbao 31 42
11. Osasuna 31 38
12. Levante 31 38
13. Real Betis 31 37
14. Deportivo Alaves 31 35
15. Real Valladolid 31 34
16. Celta de Vigo 31 33
17. Eibar 31 32
18. Mallorca 31 26
19. Leganés 31 25
20. Espanyol 31 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir