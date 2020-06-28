YKS, Koronavirüs gölgesinde sona erdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri sona erdi. 15.45'te başlayan ve 17.45'te biten Yabancı Dil Testi sonrası 2020 YKS maratonu tamamlanmış oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri sona erdi. 15.45'te başlayan ve 17.45'te biten Yabancı Dil Testi sonrası 2020 YKS maratonu tamamlanmış oldu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin heyecanı bugün de AYT ve YDT’yle sürdü. Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS, bugün gerçekleştirilen iki sınavın ardından sona erdi.
10.15’te başlayan YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri saat 13.15’te sona erdi. Saat 15.45’te başlayan YKS üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi saat 17.45’te bitti.
AYT'YE ALINAN ÖĞRENCİ YDT'YE ALINMADI
YKS’nin ikinci oturumu AYT’ye girmek isteyen bir öğrenci, kimliğinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı. Olay İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Göztepe Faik Reşit Unat Ortaokulu’nda YKS’ye girmek isteyen bir kız öğrenci kimliğinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadı. Annesiyle okul bahçesinde bir bankta oturan ve üzüntüsü yüzüne yansıyan öğrencinin dün yapılan ilk oturuma girdiği öğrenildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016