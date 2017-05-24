YGS başarısı Batuhan'ı NASA'ya götürdü

İZMİR'deki Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz, YGS'de Türkiye 6'ncısı oldu. Bu başarısı Batuhan'a ABD'de Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gezisi fırsatını getirdi. Batuhan 30 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında ABD'ye giderek NASA tesislerini gezdi.YGS'de Türkiye 6'ncısı olan Batuhan Yılmaz, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin öğrencileri için hazırladığı NASA gezisine katıldı. YGS'de elde ettiği başarı üzerine geziye davet edilen Batuhan Yılmaz, 30 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Amerika'da NASA tesislerini gezdi. Kendisine bu fırsatı sağlayan başarısının ardında yatan çalışma yönteminden bahseden Batuhan Yılmaz, çok çalışmaktansa verimli çalışmayı benimsediğini ve kavramaya yönelik bir program izlediğini söyledi. 9'uncu sınıftan itibaren düzenli olarak çalıştığını belirten Batuhan, "Son sene sıkı bir çalışma programı gerekiyor. Zaten sistemli çalışma başarıyı getiriyor" dedi."NASA'NIN BAŞARISINI ÜLKEMİZDE DE ELDE EDEBİLİRİZ"YGS başarısının NASA gezisi fırsatını getirdiğini belirten Batuhan Yılmaz, "NASA'da Amerikan teknolojisini görme fırsatını buldum. O teknolojinin ülkemizde olmasını isterdim. Biz buradan gidip orada bu teknolojiyi görebiliyoruz. İnanılmaz bir teknolojileri var, ancak orada çalışan çok sayıda Türk olduğunu gördüm. Bu başarıyı kendi ülkemizde de elde edebiliriz" diye konuştu."YURT DIŞINDA YAŞAMAYI SEÇEBİLİRİM"Gelecekte bilim konusunda çalışmalar yapabilmek için yurtdışında yaşamayı seçebileceğini belirten Batuhan Yılmaz, Amerika'daki üniversitelerin bilim çalışmalarına çok açık olduğunu, dünyanın her yerinden akademisyenlerin NASA'da çalıştığını ve bunları görmenin kendisini etkilediğini anlattı. Eğitimine mühendislik bölümlerinde devam etmeyi planladığını belirten Batuhan Yılmaz, "Henüz hangi dalda olacağına karar vermedim. Endüstri mühendisliği ya da elektrik elektronik mühendisliği olabilir. NASA gezisinden sonra havacılık ve uzay mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğine ilgi duymaya başladım. Orada neredeyse tüm mühendislik dallarından uzmanlar var. Tıp, biyomekanik gibi bölümlerde çalışanlar var" dedi."TÜRKİYE'Yİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK GEREKİR"Türkiye'de NASA'nın teknoloji seviyesine ulaşabilmek için imkan yaratılması gerektiğini söyleyen Batuhan, şöyle konuştu:"Öncelikle insanların inanması ve sağlam bir bütçe ayrılması gerekir. Türkiye'nin cazibe merkezi haline getirilmesi gerekir. Oradaki bilim insanlarının çoğu Amerikalı değil. Türkiye'den tutun da bir çok başka ülkeden bilim insanı var. Biz Türkiye'de sadece Türk bilim insanları ile başlayıp bunu dünyaya yayabiliriz. Yurtdışında yaşama planım var ama, gerekli imkan yaratılırsa burada kalıp bilim konusunda çalışmak isterim.""BATUHAN'IN BAŞARILI BİR BİLİM ADAMI OLACAĞINA İNANIYORUM"Batuhan Yılmaz'ın sistemli çalışan bir öğrenci olduğunu söyleyen matematik öğretmeni Savaş Demir, "Günü gününe çalışan ve yapacaklarını ötelemeyen bir öğrenci. Çalışmasının ürünü olarak başarı elde etti. NASA gezisine katılma şansını buldu. Ben Batuhan'ın oralarda eğitim alan, ülkesini temsil eden, ülkesi adına katma değer yaratan başarılı bir bilim insanı olması gerektiğini düşünüyorum ve bunu başaracağına inanıyorum. Çünkü araştırmacı bir çocuk ve çalışmayı seviyor. Bu çocuklara fırsat verilirse çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum" dedi."TÜRKİYE'DE BUNU DEĞİŞTİREBİLİRİZ"Matematiğin birçok insanın korkulu rüyası olduğunu söyleyen Demir, "Bütün öğrencilerin matematiği yapabileceğini inanıyorum. Yapabildiğini göstermek gerekir. Ufak ufak başlayıp bunu yaptın bunun üzerine şunu da yapabilirsin diyerek ilerletmek gerekiyor. Türkiye'de bunu değiştirebiliriz. Matematik hayatta var. YGS'de muhakeme yeteneğini ölçen sorular eleyici sorular. Gün içinde zaten bu kullanılıyor. Doğru kavramlarla yaklaşılırsa matematiği herkes başarabilir" diye konuştu.

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