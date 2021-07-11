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“Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması”nda Dereceye girenler belli ıldu

“Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması”nda dereceye giren takımlar belli oldu. Birinciliğe, “Afete Duyarlılık ve Risk Haritalarının Çoklu Karar Destek Sistemleri ve Yapay Öğrenme ile Oluşturulması” projesiyle Atomsec Proje Grubu layık görüldü.

EĞİTİM 11.07.2021, 13:36 Murat Aydın
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“Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması”nda Dereceye girenler belli ıldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen “Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması”nda dereceye giren takımlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen yarışmanın final programına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanı Neşe Gülmez ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı Mert Güneş de katıldı. 

Genç yeteneklerin Türkiye’nin önemli projeleri ile buluşturulması ve ilham verici deneyimler kazanması amacıyla düzenlenen yarışmanın final töreninin moderatörlüğünü ise TRT Spikeri Sezen Yüce üstlendi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi Twitter ve Youtube hesaplarının yanı sıra, ytnk.tv dijital platformu üzerinden de canlı olarak yayınlanan yarışmayı, yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi izledi.

56 Proje Arasından Finale Kaldılar 

Yarışmada 56 proje arasından, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (Kıbrıs Kampüsü)  gençlerin oluşturduğu 6 takım finale kaldı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde okuyan yetenekli gençlerden oluşan takımlar, jüri karşısında nükleer enerji alanında geliştirdikleri yenilikçi projelerini aktararak dereceye girmek için yarıştı. 

Jüri Üyeleri Projeleri Titizlikle Değerlendirdi 

Yarışmada jürilik görevini Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Danışmanı Semih Süslü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Geliştirme Dairesi Başkanı Tuğrul Çağrı Cinkara, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Senem Şentürk Lüle, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gürdal Gökeri ve Akkuyu Nükleer A.Ş Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı Mert Güneş üstlendi. 

Sunumlar öncesinde konuşan jüri üyesi Tuğrul Cinkara, 6 aydır yoğun bir mesai harcanan yarışmanın çok çekişmeli geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Nükleer enerji bizim 60 yıllık rüyamız ve şu anda bu hedefe hiç olmadığımız kadar yakınız. 2023 yılında Akkuyu NGS’nin faaliyete geçmesi ve bu hedefimizi gerçekleştirme konusunda gayret sarf ediyoruz. Şu anda burada olan takımlarımız 50’den fazla takımın içinden belirlendi ve hepsi bizim için birincidir.”

Dr. Senem Şentürk Lüle, öğrencilerin finale kalmak için çok önemli aşamalardan geçtiklerini hatırlatarak tüm takımları tebrik etti. Dr. Gürdal Gökeri ise “Bu kısıtlı zamanda projelerini oluşturmayı başardıkları için tüm öğrencileri tebrik ediyorum. Umarım bu projelerin bazıları ileride hayata geçirilebilir” ifadelerini kullandı. 

Akkuyu Nükleer A.Ş’yi temsilen jüride yer alan Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı Mert Güneş di, yarışmanın nükleer enerjiye ilgi duyan araştırmacılar için oldukça cesaret verici bir etkinlik olduğunu belirterek, “Akkuyu NGS Projesi’nin hayata geçmesinin Türkiye’de nükleer enerji alanındaki bilimsel araştırmalar için bir mihenk taşı olacağına inanıyorum. Bu bakımdan “Söz Yetenekte”nin de nükleer alanla ilgilenen araştırmacılar için çok cesaret verici olacağı kanısındayım. Dolayısıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bu etkinliği düzenleyen şirketimiz Akkuyu Nükleer A.Ş.ye teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca çalışmalarından ötürü tüm yarışmacıları da tebrik ediyorum” dedi. 

Birinci Olan Grup Rusya’ya Gidecek 

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede “Yetenek Kapısı Akkuyu NGS Proje Yarışması”nda birinciliğe, “Akkuyu NGS için Radyasyon Acil Durum Eylem Planına Yönelik Afete Duyarlılık ve Risk Haritalarının Çoklu Karar Destek Sistemleri ve Yapay Öğrenme ile Oluşturulması” projesiyle Atomsec Proje Grubu layık görüldü. 73 puanla birinciliği elde eden takıma ödülünü, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Danışmanı Semih Süslü takdim etti. Covid-19 önlemleri çerçevesinde Rusya’ya yapılacak bir nükleer santral gezisi ve seminer ödülü kazanan Atomsec Proje Grubu’nu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Süslü, “Bu tür projeler gençlerimiz için çok önemli. Yarışmaya katılan 56 takıma da teşekkür ediyorum. Birinci olan takımımız da inşallah Rusya’ya yapacağı gezide çok değerli ve yararlı bilgiler edinecek” diye konuştu. 

Yarışmada ikinciliği ise “Nükleer Güvenliğin Sağlanması için Doğal Malzemeler ile Geçirgen Reaktif Bariyer Sisteminin (GRB) Tasarlanması” adlı projesiyle jüri üyelerinden 71 puan toplayan Milli Kimya Gücü Grubu elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda staj hakkı kazanan takım üyeleri, ödüllerini Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan’ın elinden aldı. Öğrencileri başarılarından ötürü kutlayan Ersan, “Ne mutlu ki Türkiye’nin geleceği için çalışan ve çözüm üreten gençlerimiz var. Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğu sözü bugün bir kez daha anlam kazandı” ifadelerini kullandı. 

Üçüncü olarak Akkuyu NGS’de teknik gezi ödülünü kazanan takım ise 66 puanla NEMARG grubu oldu. “Tulpar Uzay Aracı” projeleriyle dereceye giren takıma ödülünü veren Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı, yarışmacıları kutlayarak başarılarının devamını diledi. 

“Bu yarışma bir ilk oldu” 

Törenin kapanış konuşmasını ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanı Neşe Gülmez yaptı. Gülmez, yarışmaya katılan tüm takımları tebrik ederek şunları söyledi: “Öğrencilerimizin her birini cesaretlerinden ve hazırladıkları projelerden ötürü kutluyorum. Biz Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Dairesi olarak pek çok proje geliştiriyoruz ama bu tarz bir proje yarışmasını ilk kez düzenledik ve bu işe Akkuyu NGS ile başladık. Bu bağlamda hem Akkuyu’ya hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çok teşekkür ediyorum. Ekip olarak yarışmayı nefesimizi tutarak, büyük bir heyecan içinde izledik. Burada dereceye girenler var ama 6 tane başarılı ekip görüyorum ve hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

#YetenekkapısıAkkuyu #NGSProjeYarışması
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