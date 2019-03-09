Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Yeşil sahada '1-1 Berabere' dediler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeşil sahada bir araya gelen Altınbaş Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üyeleri, sporda cinsiyet eşitliğine dikkat çekti. Kadın ve erkek karma takımlarla sahaya çıkan 14 öğrencinin kıyasıya...

Yeşil sahada '1-1 Berabere' dediler
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yeşil sahada bir araya gelen Altınbaş Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üyeleri, sporda cinsiyet eşitliğine dikkat çekti. Kadın ve erkek karma takımlarla sahaya çıkan 14 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, '1-1 Berabere' bitti.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen futbol maçında cinsiyet eşitliğine dikkat çekti. Bakırköy Kartaltepe Fair Play Halı Sahası'nda gerçekleştirilen maçta, kadın ve erkeklerin yer aldığı 7'şer kişilik karma takımlar karşılaştı. 30 dakika süren maçta, ilk defa yeşil sahada top koşturan kadın öğrenciler de yer aldı. Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği Üyesi, Halk Sağlığı Çalışma Kurulu Direktörü Elif Mutlu, hedeflerinin cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak olduğunu belirtti.

"FUTBOL ERKEK SPORU OLARAK GÖRÜNÜYOR"

Futbolun bir erkek sporu olarak göründüğünü ifade eden Elif Mutlu, "Toplum tarafından erkeklere ait olarak görülen futbolu seçtik. Sahada kadın ve erkek birlikte karma takımlar halinde bir maç yapacağız. Attığımız her gol 1-1 berabere olacak. Böylelikle maçımız eşit bir şekilde berabere bitmiş olacak. Takımlarımıza ise eşitlik ve farkındalık adlarını verdik.Tüm spor dallarında kadın ve erkeklerin profesyonel olarak varlığı sürdürülüyor. Ama futbol her zaman erkeklere ait bir spor gibi gözüküyor. Biz burada kadınların bu sporu yapabileceğini göstermek istedik" dedi.

"SPORLA BAŞLAYAN EŞİTLİK HER ALANA YAYILACAK"

Kadın olmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Mutlu, "Bütün kadınların da böyle hissetmesini dilerim. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

Öğrencileri böylesine bir günde yalnız bırakmayan Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bakırköy Şube Başkanı Arzu Gezent ise, kadın ve erkeklerin aynı sahada yer almalarının önemine dikkat çekti. Arzu Gezent, "Toplumsal cinsiyet eğitimi diye de bir konu var. Bu konu şu açıdan çok önemli. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda büyütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu şekilde kadına yönelik şiddetin önüne geçebiliriz. Toplumsal cinsiyet eğitiminin küçük yaşlardan itibaren başlatılarak çocukların bu şekilde eğitilmesi için hem  Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği olarak hem de İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak Milli Eğitim Bakanlığımıza bildiri gönderdik. Çok olumlu baktılar. Biz de Bakırköy Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak toplumsal cinsiyet eğitimini çeşitli platformlarda anlatmaya çalışıyoruz. Kadın erkek eşitliğinin sporda başlaması demek onun her alana yayılması demektir" diye konuştu.

Kıyasıya mücadeleyle başlayan maç, penaltılarla sona erdi. Atılan gollere rağmen karşılaşma, '1-1 Berabere' bitti. İki takım oyuncuları maç sonunda birbirlerini tebrik etti.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328