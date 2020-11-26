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Yenilikçi teknolojiler BiGG3 Programı ile hayata geçiyor!

Yenilikçi teknolojiler BiGG3 Programı ile hayata geçiyor! Arçelik, Koç Üniversitesi ve ODTÜ TÜBİTAK BİGG Programı için Güçlerini Birleştirdi

EĞİTİM 26.11.2020, 10:39 Murat Aydın
Yenilikçi teknolojiler BiGG3 Programı ile hayata geçiyor!

Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi Kworks ve ODTÜ Teknokent, güçlerini birleştirerek girişimcilerin yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmak üzere TÜBİTAK destekli BiGG3 Programını başlattı. Ar-Ge niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere, TÜBİTAK’tan 200.000 TL hibe alma yolunu açabilecek BİGG3 Programı, eğitim ve mentorluk desteği sağlıyor. Girişimciler BİGG3 Programına 1 Aralık tarihine kadar https://bigg3.com/tr/bigg3 internet sitesi üzerinden başvurabilir.

Arçelik ve TÜBİTAK’ın 2018 yılından bu yana girişimci ekosistemini desteklediği “BİGG Arçelik Garage” programından sonra, Koç Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin katılımıyla daha geniş kapsamlı yeni bir girişimci destek programı başladı.Türkiye’nin Ar-Ge lideri Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi-KWORKS, ODTÜ Teknokent; TÜBİTAK’IN 1512 Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında BiGG3 markası altında birleşti.

Derin teknoloji tabanlı, Ar-Ge niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirlerini ticarileştirerek ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini sağlamak üzere girişimci adaylarını bekleyen BiGG3 programı, girişimlere 200.000 TL hibe desteğine hazırlık süreci ve sonrası için kapsamlı destekler sunuyor.

Teknoloji girişimcilerinin yeni rehberi BiGG3 programı kapsamında, ön değerlendirme sürecini geçen girişimler, programdatecrübeli uzmanlar tarafından yürütülen eğitim ve mentorluk sürecinin yanı sıra sektör profesyonelleri ve teknik mentorlar ile buluşarak iş fikirlerini güçlendirme şansı yakalıyor. BiGG3, sadece hazırlık süreci ile kalmayıp, destek almaya hak kazanan başarılı girişimleri uygun hızlandırma programına yönlendirerek, ticarileşme süreçlerine destek olmaya devam edecek. BiGG3 programı ile finans, gıda, enerji, perakende, pazarlama, tüketici elektroniği, üretim, ulaşım ve tedarik zinciri alanlarında uygulanabilecek dijital dönüşüm fikirlerine sahip girişimci adayları fikirlerini hayata geçirme fırsatına sahip olacak. Başarılı bulanan girişimciler, TÜBİTAK’ın “Bireysel Genç Girişim” (BİGG) programından 200 bin TL hibe desteği sağlayabilecek.

Programa daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2’nci Aşaması kapsamında destek almamış olanlar ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan kişiler başvurabilecek.

Programda yer almak isteyen; örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler 1 Aralık tarihine kadar https://bigg-3.com/tr/bigg3 internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekler.

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