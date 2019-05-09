'Yenilikçi Eğitime Katkı Yapan Okul' ödülü Bahçeşehir Koleji'nin

Elif VARAN - Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, () - Bahçeşehir Koleji, ‘Okul Öncesi Eğitim Zirvesi’nde, ‘Türkiye’de Yenilikçi Eğitime Katkı Yapan Okul’ ödülünün sahibi oldu. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, erken çocukluk eğitimini sahiplendiklerini belirterek, “Beş yaşından itibaren kodlama öğretiyor, öğrencilerimizin geleceğin dünyası için hazır olmaları adına altyapı kazandırıyoruz” dedi.

‘Yeteneğini Keşfet’ temasıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen zirvede, Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu tarafından Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ’a “Türkiye’de Yenilikçi Eğitime Katkı Yapan Okul” ödülü takdim edildi. Bahçeşehir Kolejinin zirve destekçileri arasında yer aldığı etkinlikte açılış konuşmasını Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş de zirvede konuşma yaparak Bahçeşehir Kolejinin Dünya Okulu Programı’nı anlattı.

“BEŞ YAŞINDAN İTİBAREN KODLAMA ÖĞRETİYORUZ”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, erken çocukluk eğitiminin tüm yaşamı şekillendiren, bireyin yaşamında, kariyerinde belirleyici bir dönem olduğunu belirterek, “Bahçeşehir Koleji olarak erken çocukluk eğitimini sahiplenen bir kurumuz. Bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz. Beş yaşından itibaren kodlama öğretiyor, öğrencilerimizin geleceğin dünyası için hazır olmaları adına altyapı kazandırıyoruz” diye konuştu.

“P21’İN TÜRKİYE’DEKİ TEK ÜYESİYİZ”

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda güncelledikleri Dünya Vatandaşlığı Programına da değinen Özlem Dağ, “Programımızı, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda derinleştirdik. Dünyanın önde gelen kurum kuruluş ve fikir öncülerinin “21’nci Yüzyıl bireyleri yetiştirmek için nasıl bir eğitim olmalı?” sorusuna cevap bulabilmek için oluşturduğu P21’e (Partnershipfor 21 Century Skills / 21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) üye olduk. Bahçeşehir Koleji olarak, öğrencilerin akademik ve üretken bireyler olmak üzere yetiştirilmesi gerektiğine inanan iş çevrelerini, eğitim liderlerini ve karar mekanizmalarını bir araya getiren uluslararası bir organizasyon olan P21’in Türkiye’deki ilk ve tek üyesi konumundayız” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN MERAK DUYGUSUNU GELİŞTİRMELİYİZ”

Kuruluşlarından beri ‘dünya vatandaşları yetiştirmek’ ilkesi ile hareket ettiklerini belirten Dağ, “Bilimin ve teknolojinin hızla değiştiği bu dünyada, öğretmenler, eğitim kurumları, eğitime emek veren herkes bu nedenle çok daha kıymetli. Çünkü bugün okullarda eğitim vermeye başladığımız çocukları 2030-2040’ların dünyasına hazırlıyoruz. Çocukları bu belirsizliğe hazırlarken kazandırmamız gereken pek çok yetkinlik var ama temel şey; merak duygusunu geliştirebilmek. Onlara iletişim, eleştirel düşünme, algoritmik düşünme ve tasarım becerileri kazandırmalıyız ki bu becerilerle birlikte teknolojiyi kullanarak hayal ettiklerini, düşündüklerini, tasarladıklarını hayata geçirebilsinler. Hem kendilerine, hem içinde yaşadıkları topluma, hem de dünyanın ihtiyaçlarına, sorunlarına çözümler üretebilsinler” dedi.

Zirvede konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş ise Dünya Vatandaşlığı Programı hedeflerini anlatarak eğitim uygulamalarına entegrasyonu hakkında bilgi verdi. Eğitimin dünyadaki sorunların çözümü için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Güneş; “Dünya genelini etkileyecek 5 büyük risk var ve bunu bertaraf edecek yegâne şey eğitim.” dedi.

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