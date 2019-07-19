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Yeni akademik yıla iki yeni bölüm duyurusu

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine de iki yeni program eklediğini duyurdu. Yeni programların 'Acil Durum ve Afet Yönetimi ile ‘Evde Bakım Hizmetleri' olacağı...

Yeni akademik yıla iki yeni bölüm duyurusu
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi’nin ardından Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine de iki yeni program eklediğini duyurdu. Yeni programların 'Acil Durum ve Afet Yönetimi ile ‘Evde Bakım Hizmetleri' olacağı belirtildi.

Yeni açılan Spor Bilimleri Fakültesi hakkında İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Dünyanın en önemli sosyal olgularından biri olan sporu bünyemize kattık. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Üniversiteler Spor Ligi gibi ulusal ve uluslararası spor birliklerinin üyesi olan üniversitemiz de Spor Bilimleri Fakültesini yeni eğitim yılında hizmete açıyoruz. Fakültemiz bünyesinde; lisans düzeyinde Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği olmak üzere üç bölüm bulunuyor. Hedefimiz öğrencilerimizin spor alanında, dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek bilgiye sahip olmaları ve kazanımlar ile gelecek nesillerin ihtiyaçlarını öngörebilme vizyonuna sahip olmalarıdır" açıklamasında bulundu.

İçerenköy tesislerinde 12-14 Temmuz tarihleri arasından özel yetenek sınavı ile öğrenci elemelerini yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Dodurka, "Spora gönül veren tüm gençlerimizi aramızda görmekten onur duyduk" dedi.

 

 

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