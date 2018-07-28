YDÜ'den kamu personeline yüzde 20 indirim

LEFKOŞA, ()-Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 143 yüksek lisans, 75 doktora programları 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi kayıtları devam ediyor. Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da hassasiyet gösteren üniversite bu kesimden gelen başvurulara yüzde 20 indirim sağlıyor.

Akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından son derece önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından bin 714 Öğretim Üyesi ile yürütüldüğü belirtildi.

YDÜ'den yapılan açıklamada; araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte laboratuvarlarının yanında İleri Düzey Araştırma Laboratuvarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastanes’inin tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunulduğu duyuruldu.

DOÇ. DR. TABUR: YÜKSEK KALİTEDE AMAÇ ODAKLI EĞİTİM VERİLİYOR

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur yaptığı açıklamada Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verildiğini ifade etti. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda, uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti. Tabur, Yakın Doğu Üniversitesi olarak 2018-2019 öğretim yılında YÖK ve YÖDAK onaylı 218 programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verildiğini belirterek "Günümüzün rekabetçi yapısında yüksek lisanslı profesyoneller iş hayatında diğerlerine göre daha çok tercih edilir hale geldi" dedi.

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