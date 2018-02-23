Yazarlık Okulu ile içinizdeki Gizli Yazar ortaya çıkıyor

Dünya çapında yazarlarımız yazmanın incelenlerini ve sırlarını yazarlık okulunda paylaşacaklar. Beykoz Üniversitesi, yurtdışında örneklerini çokça gördüğümüz yazarlık okullarının ilk adımını atıyor. Ünlü yazarlar eşliğinde, Gülşah Elikbank ve Sedat Demir'in yöneticiliğinde verilecek eğitimlerle katılımcılar roman/öykü yazmanın inceliklerini işin ustalarından öğrenecekler. 12 hafta sürecek eğitimin sonunda katılımcılar kendi öykülerini yazabilme yetkinliğine kavuşacaklar.

Programda polisiye romanı Ahmet Ümit, öykü yazmayı Yekta Kopan, romanda zaman kavramını Mario Levi, roman kurgusunu İnci Aral, şiir ve şarkı sözü ilişkisini Tuna Kiremitçi ve modern romanın temelunsurlarını Müge İplikçi anlatacak. Her hafta sürpriz konukların da katılacağı eğitimler Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesinde yapılacak. Böylece yazarlık eğitimi üniversite çatısında yazarların katılımıyla verilmeye başlanacak.

Bu süreç boyunca katılımcılar büyük yazarlarımızın deneyimlerinden faydalanırken, kendi deneyimlerinde Sedat Demir ve Gülşah Elikbank ile teorik ve teknik çözümle buluşacak.

Yazmanın incelikleri artık sır değil.

İlkine toplamda 40 öğrencinin kabul edileceği "Yazarlık Okulu'na" edebiyata ve kurmacaya ilgi duyan, yazma deneyimine ilgi duyan her yetişkin programa katılabilecek. Toplam 36 saat dersten oluşan ve 12 hafta sonu sürecek programa % 70 oranında devamlılık gösteren ve program bitiminde kurmaca çalışmalarıyla programa katkıda bulunan katılımcılara "katılım belgesi", sunulan teknikler doğrultusunda kurmacanın gereklerini yerinde "sertifika" verilecek..

Yurtdışında örneklerini çokça gördüğümüz yazarlık okulu artık Türkiye'de. İstanbul Beykoz Üniversitesi"Yazmanın İncelikleri" öğretileceği Yazarlık Okulu'nda, ünlü kalem ustaları Gülşah Elikbank ve Sedat Demir'in yöneticiliği ile Prof. Dr. Nüket Güz, Doç. Dr. Pınar Seden Meral ve Yrd. Doç Dr. Levent Yılmazok'un danışmanlığında çok önemli bir projeye imza atıyor.

Ünlü yazarlar Ahmet Ümit, Yekta Kopan, İnci Aral, Müge İplikçi, Tuna Kiremitçi ve Mario Levi'nin, Gülşah Elikbank ve Sedat Demir'in yöneticiliğinde vereceği eğitimlerle katılımcılar roman, öykü yazmanın inceliklerini işin ustalarından öğrenecekler.

Modern kurmacanın temel unsurlarının anlatılacağı eğitimde, polisiye romanı Ahmet Ümit, öykü yazmayı Yekta Kopan, romanda zaman kavramını Mario Levi, roman kurgusunu İnci Aral, şiir ve şarkı sözü ilişkisini Tuna Kiremitçi anlatacak. Her hafta sürpriz konukların da katılacağı eğitimler Beykoz Üniversitesi Kampüsünde yapılacak. Böylece ilk defa böyesene zengin bir eğitmen kadrosuna sahip yazarlık eğitimi üniversite çatısında yazarların katılımıyla verilmeye başlanacak.

Ayrıca Prof. Dr. Uğur Batı, "Yaratıcılığın Biyolojik Saati" adlı seminerle eğitime katkı sağlarken, Doğan Kitap Genel yayın Yönetmeni Cem Erciyes ve Can Yayınları Genel yayın Yönetmeni Can Öz de ile katılımcılarla buluşacaklar. Katılımcılar bu süreç boyunca katılımcılar büyük yazarlarımızın deneyimlerinden faydalanırken, kendi deneyimlerinde Sedat Demir ve Gülşah Elikbank ile teorik ve teknik çözümle bulacak.

EK BİLGİLER.

Program İçeriği:

Katılım Şartları: Edebiyata ve kurmacaya ilgi duyan, yazma deneyimine ilgi duyan her yetişkin çalışmaya katılabilir.

Konuklar

Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz

Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni: Cem Erciyes

Koordinatörler:

Nükhet Güz

Levent Yılmazok

Pınar Seden Meral

İçerik:

1.HAFTA ROMAN KURGUSU : Atmosfer, mekan, zaman, karakter

İnci Aral'ın Sadakat romanı üzerinden

2.HAFTA KONUK YAZAR : İNCİ ARAL

3.HAFTA ÇAĞDAŞ KURMACANIN TEMEL UNSURLARI :

4.HAFTA KONUK YAZAR: Müge İplikçi ile yapıtları

5.HAFTA DENEYSEL ROMAN :

Mario Levi'nin Size Pandispanya Yaptım romanı üzerinden

6.HAFTA KONUK YAZAR: MARİO LEVİ

7.HAFTA DENEME YAZMA:

Yekta Kopan'ın İpekli Mendil kitabı üzerinden

8.HAFTA KONUK YAZAR: