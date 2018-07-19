Yaz tatilinde robotik ve kodlama öğreniyorlar

İZMİR'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda robotik ve kodlama eğitimi başladı. Lise öğrencileri, yaz tatili boyunca endüstriyel robotun nasıl programlanacağını ve hangi amaçlar için kullanılacağını öğrenecek. Kursta eğitim alan Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencilerinden Erdem Özbaykuş, teknoloji alanındaki gelişmelere yönelik şaşkınlığını, "Bu robotlar, bizim kollarımıza çok benziyor. Ama insanlar gibi yorulmuyor. Bir şeylere üzülmüyor. Üzüldüğü zaman işine yansıtmıyor. Bunlar bana ilginç geliyor" sözleri ile açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İzmir ekibi robotik ve kodlama eğitimi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Yaz Okulu kursları ile devam ediyor. Kurs bünyesinde endüstriyel robotu programlamayı öğrenen lise öğrencileri, geleceğin mesleklerine de şimdiden adapte oluyor. Öğrenciler robota nasıl işlev katılacağını, onun nasıl programlanacağını ve hangi amaçlar için kullanılacağını öğreniyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de 17 ilçede robotik kodlama ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. İnsansız teknolojinin önemine değinen Yahşi, "Bu çocuklara robotik kodlamayı anlatmaya ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin kurslara ilgisi yoğun. Merkezdeki okulların yanı sıra dezavantajlı bölgelerde, köy okullarında gelemeyen öğrencilerimize mobil araçlarla robotik kodlamayı götürmek için mobil araçlar dizayn ettik. Onlara da ulaşıyoruz" diye konuştu.

Yaz tatilinden fedakarlık yaparak çalışmalara katılan öğrencilerin taleplerini karşılamak için çalıştıklarını kaydeden Ömer Yahşi, "Biz de bu talepleri karşılamak için özel sektörde bulamayacakları materyaller ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Yahşi, "Uzmanların anlattığına göre gelecekte fabrikalardan tutun da birçok yerde artık insansız araçlar hizmet verecek. Biz de bu kapsamda öğrencilerimizi donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNSANLAR GİBİ YORULMUYOR'

Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencilerinden Erdem Özbaykuş (15), bu tür çalışmaların ilgi alanına girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Gelecekte okumak istediğim üniversiteye yönelik bir adım oldu. Bana eğlenceli geliyor. Bunun eğitimini almakta otomatikman eğlenceli oluyor. Bu robotlar bizim kollarımıza çok benziyor. Ama insanlar gibi yorulmuyor. Bir şeylere üzülmüyor. Üzüldüğü zaman işine yansıtmıyor. Bunlar bana ilginç geliyor. İlerde iş dünyasında benim yerimi alamazlar çünkü onları ben programlayacağım. Bana karşı gelemezler. Eğer üretirken belli bir sınır koymazsak elbette bizim yerimize geçebilirler. Ama biz o sınırı koyarsak kesinlikle geçemezler."

'ROBOTLARA İSTEDİĞİMİ YAPTIRABİLİYORUM'

Suphi Koyuncu Anadolu Lisesi öğrencisi Mirza Erdoğan (15), kursa başladığında hiçbir şey bilmediğini, iki gün içerisinde ise bir robotu çalıştırmayı öğrendiğini söyledi. Kodlamayı öğrenerek robotlara istediğini yaptırabildiğini belirten Erdoğan, "Çizimler yapabiliyor, sanayilerde kullanılabiliyor. Robotlar ile ilgili daha fazla bilgim olduö dedi. Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Nayiş (16) de "Hedefim tıp. Burada mühendislik alanında eğitim gördük. Ben alanların birbiri ile bağlantılı olarak çalıştığını düşünüyorum. Çünkü hayatta da her şey bir biri ile bağlantılı. Geleceğimin alt yapısını şimdiden hazırlıyorum" diye konuştu.



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