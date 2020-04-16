Yaz tatili olacak mı? Bakan Selçuk açıklık getirdi...

Kronavirüs salgının başlamasıyla birlikte uzaktan eğitime başlayan Türkiye’de telafi eğitimi geçiş için Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin düzenleme TBMM’de kabul edildi. TBMM'deki düzenlemenin ardından yaz tatilinin yapılmayacağı gündeme geldi ve eğitimciler arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da telafi eğitim süreci ve yaz tatili ile ilgili önemli açıklamalar yaparak kafalardaki soru işaretini kaldırdı. İşte Selçuk'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Ziyaselçuk'un Ziya Selçuk @ziyaselcuk "TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızla ndırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz."

Ziya Selçuk @ziyaselcuk "Hayaller gerçeklerin provasıdır. Hayal kurmasak gerçeği bu kadar güzel olmaz mutlu anların. Öğretmenlerimize, velilerimize, çocuklara gün içinde küçük bir oyun... Ben başlatayım. #okullaraçılınca bir liseye gidip pencereden gençlerle beraber ıslık çalacağım. Siz ne yapacaksınız?"

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak.

