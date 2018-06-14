'Yaz tatili öğrenme kaybına neden oluyor'

Yaz tatilinde defter kitapla ilişkisini koparan öğrencilerin okula başlarken zorluklar yaşayacağına dikkat çeken Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, Yaz Tatilini verimli geçirmek için tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık dört ay sürecek yaz tatili başladı. Her ne kadar okulların kapanış tarihi Haziran ayının ilk haftasının sonu olsa da gerçekte okullarda 19 Mayıs'tan sonra ders yapılamıyor. 2018 - 2019 öğretim yılı 17 Eylül'de başlayacak ancak öğrencilerin tatil rehavetinden çıkıp derslere odaklanmaları Eylül ayının sonunu bulacak.

Öğrenme kayıplarının en büyük nedenlerinden biri uzun yaz tatilleridir. Hepinizin bildiği gibi tekrar edilmeyen bilgi unutulur. Kısa süreli tekrar yapılmadığında yıl içinde öğrenilen bilgiler, yaz tatilinde unutulmaktadır. Her yeni öğretim yılında öğrencilere sunulan müfredat, daha önceki yıllarda öğrenilen bilgilerin unutulmadığı öngörülerek hazırlanır. Ancak daha önceki bilgilerini unutmuş olan öğrenci o konuda yeni bilgileri öğrenmekte oldukça zorlanır. Bu durum başarısızlığın en önemli nedenlerinden biridir.

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENMEYE ARA VERMEYİN

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, öğrenmenin kesintisiz devam eden bir süreç olduğunu belirterek, “Okul dışı zamanlarda da beyin ilgi duyduğumuz, okuduğumuz, araştırdığımız veya çalıştığımız alana yönelik etkinliklerle öğrenmeyi sürdürür. Öğrencilerimizin yaz tatilinde de gelişimlerini sürdürebilmeleri için hem öğretmenler hem de velilere büyük görev düşmektedir. Öğretmenler öğrencilerine yaz tatilinde yapmaları gereken okuma, araştırma, yazma gibi çalışmaları haftalara bölerek verirler ve ailelerinden de ödevlerin takipçisi olmalarını isterlerse çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlamış olacaklar” dedi.

Okul tarafından herhangi bir görev verilmeyen öğrenci ve velilere önerilerim;

Öğrencilerin bulunduğu sınıfı da gözetmek kaydıyla küçük sınıflar en az yarım saat sınıflar büyüdükçe iki saate çıkmak kaydıyla her gün mutlaka öğrencilerin kitap okumaları gerekmektedir. Bilimsel araştırmalara göre okumak, beyin gelişiminin dolayısıyla öğrenmenin en güçlü tetikleyicisidir.

İlgi duyduğunuz bir alana yönelik araştırma yapınız.

Öğrendiğiniz bilgileri unutmamak için geçtiğiniz sınıftan önceki yıllara ait matematik ve Fen Bilimleri konularını tekrar ediniz. (Kitaplarınızdaki soruları çözerek)

İlgi duyduğunuz mesleklerden bir kaçını seçip daha detaylı araştırma yapınız. (Mesleğe ulaşmak için almanız gereken eğitim, mesleğe yönelik çalışma alanları, çalışma koşulları, mesleği yapabilmek için sahip olmanız gereken özellikler vb.)

Bir sportif etkinliği kurallarıyla öğreniniz. Yüzme, basketbol, tenis vb veya bir enstrüman çalmayı öğreniniz.

MUTLAKA HAFTADA BİR KİTAP OKUYUN

Kısaca haftada bir kitap okursanız toplam 12 kitap okumuş olacaksınız. Her ay bir

konuda araştırma yaparsanız üç konuda derin bilgiye sahip olacaksınız. Kendinizi yeterince iyi hissetmediğiniz konulardaki eksikliğinizi tamamlamak için günde bir saatten 120 saat çalışmış olacaksınız veya 120 saat tekrar yapıp bir üst sınıfa hazır duruma geleceksiniz. Her gün bir saat spor yaparsanız sportif bir genç olacaksınız.