"Yapay zeka teknolojisi ekonomik verimliliği artıracak"

NİŞANTAŞI Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Çalıştayı yerli ve yabancı birçok akademisyen ile uzmanı bir araya getirdi. Yapay zeka teknolojisinin Türkiye'de aktif olarak kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhami Çolak, "Bu modern teknolojiyi kullanarak hayatımızın her safhasında işlerimizi kolaylaştırmak, verimi artırmak ve güvenli bir iş ortaya koymak mümkün" dedi.

Üniversitenin Maslak 1453 Neotech Kampüsünde gerçekleşen çalıştay, San Diego State Üniversitesi, Youngstow State Üniversitesi ve Universiti Teknologi Malaysia tarafından desteklendi. Açılış konuşmasını ev sahibi olarak Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak'ın gerçekleştirdiği çalıştayda yapay zeka algoritmasını geliştirip dünyanın kullanımına sunan ve Mehmet Akif Ersoy Bilim İnsanı Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Derviş Karaboğa, İngiltere'de dijital dönüşüm ile girişimcilik alanlarında ödüller alan Prof. Dr. Khalid Hafeez, Türkiye BM e-devlet temsilcisi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu tarafından sunum yapıldı.

"YAPAY ZEKA EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Hayatın her alanında dijital bir dönüşüm yaşandığını belirten Prof. Dr. İlhami Çolak, "Akıllı telefonlardan, televizyonlara kullandığımız bütün elektronik cihazlarda dijital dönüşümü yaşıyoruz. Endüstride kullanmış olduğumuz robotlar ve teknolojilerin hepsi dijital dönüşümün içinde yer alıyor. Dijital dönüşümle birlikte yapay zeka teknikleri kullanılarak üretimdeki gelirin artırılması, risklerin azaltılması, uzun vadede ciddi manada gerçekçi tahminlerin yapılması mümkün olmaktadır" dedi.

"BİTCOİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BİR PARÇASI"

Kripto para birimi Bitcoin'in de dijital dönüşümün bir sonucu olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çolak, "Dünyaya baktığımızda veri madenciliğinden bahsediliyor. Bitcoin, dijital dönüşüm ve yapay zeka teknikleri kullanılarak yapılan uygulamalardan. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bunları ne kadar aktif olarak kullanırsak ve iyi bilirsek ülke ekonomisine ve araştırmasına o kadar katkı sağlarız. Öyle ki bunu sadece üretimde değil trafik uygulamalarında yapılırsa İstanbul'un trafiğine çözüm getireceğine inanıyorum. Bu modern teknoloji kullanılarak hayatımızın her safhasında işleri kolaylaştırmak, verimi artırmak ve güvenli bir iş ortaya koymak mümkün" diye konuştu.

"DAHA AKTİF ÇALIŞMALIYIZ"

Yapay zeka alanındaki özgün çalışmalarıyla bilim alanında katkı sunan ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu ve Bilim Sanat Ödülleri'nde 'Fen Bilimleri' alanında ödüllendirilen Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ise yapay zeka teknolojisinin olumlu yönlerini şöyle anlattı:

"Yapay zeka çalışmaları Türkiye'de yaygınlaşmak zorunda. Çünkü dünyanın gidişatı bu yönde. O nedenle bizim de bu durumdan kaçmamız mümkün değil. Ama işin mutfağında olmamız gerekiyor. Dijital dönüşüm dediğinizde de ilk akla gelen zeki makineler. Birbirleriyle haberleşip internet ağı oluşturan zeki makinelerden bahsediyoruz. Keşke daha hızlı ilerleyebilsek. Yapay zekanın olumlu yönü üretimde verimlilik, maliyetin düşmesi, insanların tamamen kendi arzu ve istekleri doğrultusunda kendilerine has ürünlerin üretilmesi. İnsanlara hizmet eden robotların olması ve insanların sağlığı ile ilgili çalışan robotların olması hayatın her alanında etkili olacak. Bu süreç uzak değil. Getirisi sadece insanların konforu değil ülkelerin gücü ve savunma sanayisi. Yapay zeka hayatın her alanındaki bilimsel gelişmelerde görülecek. Ülke olarak daha aktif olmamız gerekiyor."

Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka konusundaki hukuki yaptırım sorunlarının da yapılan düzenlemelerle ortadan kalkacağını söyledi.

