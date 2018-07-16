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Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

LEFKOŞA, ()-  YAKIN Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında ortak eğitim ve proje üretilmesine dair bir işbirliği protokolü imzalandı. Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Polis Genel Müdürü...

Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

LEFKOŞA, ()-  YAKIN Doğu Üniversitesi ile Polis Genel Müdürlüğü arasında ortak eğitim ve proje üretilmesine dair bir işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun imzaladığı protokol kapsamında iki kurum tarafından eğitim programları verilecek,  etkinlikler düzenlenecek, bilimsel ve kültürel alanda toplumsal fayda odaklı ortak projeler yürütülecek.

İmza töreninde konuşan Doç. Dr. Günsel, "Yıllardır süregelen işbirliğini protokolle taçlandırmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ortak faaliyetlerimize hız kazandıracaktır" dedi.

Manavoğlu ise konuşmasında, uzun yıllardır hem sağlık hem de eğitim konusunda ortak çalışmalar yaptıklarını ve bu işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti. Yürütülen işbirlikleri kapsamına polislere eğitimler aldırdıklarını, üniversite güvenlik çalışanlarına eğitimler verdiklerini aktaran Manavoğlu, “Yıllardır süregelen işbirliğini benimsedik ve bunu bir protokolle taçlandırarak resmiyete döküyoruz. Her iki kuruma da hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki işbirliğimizi artarak devam edecektir” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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