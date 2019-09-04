Veliler el ele verdi, okulu tamir edip boyadı

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, daha önce köy enstitüsü olarak hizmet veren Pazarören Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi'nin boya ve tamirat işlerini veliler yapıyor. 6 veli, çatıda kırılan kiremitleri tamir edip, kapı ve sınıfları boyayarak okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırladı.Pınarbaşı ilçesinde, 1938 yılında açılan Pazarören Köy Enstitüsü, eğitmen kursu olarak çevre illerden gelen öğrencileri mezun edip, köy okullarına öğretmen olarak gönderdi. 1954 yılında ismi, 'Mimar Sinan Öğretmen Okulu' olarak değiştirilen kurumda, 1975 yılına kadar ülkenin ihtiyacı olan öğretmen yetiştirildi. 1975 yılında ise bu okullar, 'Öğretmen Lisesi' adını aldı. 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Pazarören Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi olarak hizmet veren okulu, yeni eğitim öğretim yılına hazırlamak için kolları sıvadı. Pazarören Mahallesinde oturan 6 kişi, 12 sınıf ile 240 öğrenciyle hizmet veren okulun çatısında kırılan kiremitleri onarırken, kapıları ve sınıfları boyadı.'OKULUMUZ İÇİN BURADAYIZ'Okulda gönüllü olarak çalışan Murat Öztürk, mahallede bulunan okulları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Okul bizim mahallemizin okuludur. Gönüllü olarak çatısını tamir etmekteyiz. Çünkü okulumuzun çatısı akıyor. Burada 6 kişiyiz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Okulumuzun tadilatı ihale usulü yapılıyor; ama bizim de mahallemizin okuluna katkıda bulunmamız gerekiyor. Bizde emeğimizle katkı vermeye çalışıyoruz. Okulumuzun tamir ve tadilatını yapıyoruz. Kapılarımızı ve okulumuzun duvarlarını boyadık. Şu an çatı onarımını yapıyoruz" dedi.'GÖNÜLLÜ YAPIYORUZ'Efendi Aki ise, okulun eksikliklerini gidermek için çalıştıklarını anlatarak, "Burada yaşıyorum ve çiftçilikle uğraşıyorum. Okulumuzun boyasında ve çatısında sıkıntılar vardı. Duvarları rutubet olduğu için akıyordu. Müdürümüzün konuşmalarını duyduk. Biz de gönüllü olarak yardım ediyoruz. Kırık kiremitlerin hepsini yeniliyoruz. Kabarmış yerleri de kazıdık. Sınıfların boyalarını yaptık. Tavanları düşmüştü ve tamirlerini yaptık. Okulun eksikliklerini gideriyoruz. Okulun açılmasına hazır etmeye çalışıyoruz. Herhangi bir ücret almıyoruz ve bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Bir hafta 10 gündür de çalışıyoruz" diye konuştu.