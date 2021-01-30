banner314

banner325

Son Dakika
banner348

Varikosel bebek sahibi olmaya engel mi?

Erkeklerde ise çocuk sahibi olamama, diğer adı ile infertilite (kısırlık) sebeplerinin başında varikosel gelir.  Peki, varikosel nedir ve neden infertiliteye neden olur? Biruni Üniversite Hastanesi Üroloji Umanı Doç. Dr. Cevdet Kaya varikosel ile ilgili bilgi verdi.              

EĞİTİM 30.01.2021, 23:05 Murat Aydın
Varikosel bebek sahibi olmaya engel mi?

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin en az yarısında erkek faktörünün sorumlu olduğu bilinmektedir. Erkeklerde ise çocuk sahibi olamama, diğer adı ile infertilite (kısırlık) sebeplerinin başında varikosel gelir.  Peki, varikosel nedir ve neden infertiliteye neden olur? Biruni Üniversite Hastanesi Üroloji Umanı Doç. Dr. Cevdet Kaya varikosel ile ilgili bilgi verdi.

“Varikoseli, testisin kirli kanını geri toplayan spermatik venlerin, yani toplardamarların normalin dışında genişlemesidir. Varikoseli, kadınlarda bacaklarda görülen varislere benzetebiliriz. Testislerden toplanan kirli kan venler yolu ile vücuda taşınmakta olup, normal bir sperm üretimi ve hareketi için gerekli olan mekanizma, kirli kanın bu bölgede beklemeden vücuda getirilip temizlenmesidir. Ancak varikosel durumunda, bu kirli kan testislerin etrafında yada yakın yerlerde göllenip sağlıklı bir sirkülasyon sağlanamamaktadır.

Varikosel neden kısırlığa yol açıyor?

Varikosel varlığında toksik maddelerin testis etrafında bulunup, sperm hücrelerini üreten testis dokusuna zarar verdiği ve ayrıca göllenmiş olan kanın testislerdeki ısıyı da olması gereken seviyenin üstüne çıkardığı düşünülmektedir. Bir başka deyiş ile dilate olmuş venler, hem zararlı maddeler hem de artmış ısı nedeni ile testisten sperm üretimine zarar vermektedir.

İnfertil Erkeklerde Teşhis Yöntemleri Nelerdir?

Tanıda öykü ile birlikte önemli bileşen fizik muayenedir. Fizik muayene o kadar önemli hale gelmektedir ki, çoğu hastada tek başına iyi yapılmış bir muayene ile varikoselin doğru teşhis edilmesi mümkün olmaktadır. Hasta yatar pozisyonda ve ayakta iken valsalva manevraları ile dilate olmuş venlerin varlığı saptanabilmektedir.

Diğer bir teşhis yöntemi ise skrotuma yapılacak olan doppler ultrasonografidir. Ultrason ile toplardamarların genişlikleri ve valsalva ile varikosel olup olmadığı araştırılmaktadır. Son olarak da spermiyogram ya da semen analizi dediğimiz test, varikoseli olan erkeklerde hangilerinin cerrahi tedaviye ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Varikoseli olan erkeklerde semen analizinde en çok etkilenen parametreler sperm motilitesi ve sperm sayısıdır. Bir diğer önemli parametre de morfolojik analizdir. Tedavi gerekip gerekmediğini belirlemek için her zaman başvurduğumuz tanı yöntemlerinden birisi olan spermiyogram, 3-5 günlük cinsel perhiz sonrası bu konuda özelleştirilmiş laboratuvarlarda ve tercihen biyolog tarafından yapılmalıdır.

Azosperminin Tedavisi Var Mıdır?

Azospermi semen analizinde hiçbir canlı sperm hücresinin bulunamamasıdır. Elbette bu hastalarda tedavi daha da zor olmaktadır ve azospermik bireylerde çocuk sahibi olma şansı en iyi tedavilerle beraber artmaktadır. Azospermik hastalarda en sık uygulanan teknik ise mikroskobik olarak yapılan TESE (Mikro TESE), testisten sperm hücresinin bulunması ve hazırlanma üzere elde edilmesidir.

Varikoselin Tedavisi Nasıldır? En İyi Yöntem Hangisidir? 

Varikoseli olan ve çocuk sahibi olamayan erkeklerde semen analizinde sperm sayısı, sperm motilitesi yani hareket özellikleri ve morfolojik parametrelerde bozulma varsa, tek tedavi yöntemi varikosel cerrahisidir. Varikoselektomi mikrocerrahi yöntemler ile yapılırsa, tedavinin başarısı daha da artmakta ve hidrosel ve varikosel nüksü gibi komplikasyonlar da azalmaktadır. Mikro TESE ise tecrübeli ellerde yapıldığında sperm elde etme şansı yükselebilmektedir.

Varikosel çoğu zaman göz ardı edilebilen bir durum olduğundan dolayı özellikle erkek infertil hastalar zamanından daha önce yardımlı üreme yöntemleri gibi daha pahalı ve yorucu tedavilere yönelebilmektedir. Özenle alınmış bir öykü ve fizik muayene ile varikosel tanısı konulabilmekte olup, hangi hastaların ilaç tedavisi ile takip edilmesi gerektiği; hangi hastaların ise operasyon olmasının yararlı olacağı konusunda biz hekimlere büyük görev düşmektedir.

Çiftlerin eş zamanlı çözüm aramaları başarı şansını artırıyor

Günümüzde sağlık alanındaki gelişmeler ve bu alandaki bilgiye daha kolay ulaşım sayesinde evli çiftler normal şartlar altında çocuk sahibi olamadıklarında hızlı bir şekilde bir sağlık kurumuna başvurabilmektedir. Kadın Doğum ve Üroloji Kliniklerine başvuran hastaların önemli bir kısmının çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerden oluştuğunu söyleyebiliriz.  Evli çiftlerin çocuk sahibi olmak için birlikte, ez zamanlı çözüm aradıklarını görmek  tedavinin başarısını da önemli ölçüde artırmaktadır" dedi.

#varikosel #infertiliteye #Biruni Üniversitesi #Doç. Dr. Cevdet Kaya
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Ocak 2021
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:54
Akşam 18:18
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 20 44
3. Galatasaray 21 42
4. Gaziantep FK 21 35
5. Hatayspor 21 35
6. Alanyaspor 20 34
7. Trabzonspor 20 33
8. Karagümrük 21 31
9. Malatyaspor 21 28
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Tuzlaspor 19 33
5. Altay 18 32
6. Adana Demirspor 18 31
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Bursaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Leicester City 20 39
4. Liverpool 20 37
5. West Ham 20 35
6. Tottenham 19 33
7. Everton 19 33
8. Arsenal 21 31
9. Chelsea 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 21 22
17. Brighton 20 18
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 20 40
3. Sevilla 20 39
4. Barcelona 19 37
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Levante 20 26
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Celta de Vigo 20 24
12. Cádiz 20 24
13. Valencia 21 23
14. Getafe 19 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir