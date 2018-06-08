Van ve Adilcevaz'da 319 bin 500 öğrenci karne heyecanı yaşadı

VAN ve ilçeleri ile Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaklaşık 319 bin 500 öğrenci eğitim yılı sonunda karne sevinci yaşadı. Van'ın Edremit ilçesindeki Bilim Teknoloji Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde okul birincisi olan 9/I sınıfı öğrencisi Derya Dalmaz, Okulun Kurucu Genel Müdürü Kenan Sevgin tarafından ödüllendirildi.

Van ve ilçelerinde 1400 okulda yaklaşık 312 bin öğrenci, karne alıp yaz tatiline çıktı. Edremit ilçesinde 312 öğrencisi olan ve 20 öğretmenin görev yaptığı Özel Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de karne heyecanı yaşandı. Okul birincisi 9'uncu sınıf öğrencisi Derya Dalmaz'a ödülü verildi. Karnesini sınıfı öğretmeni Onur Guntin, ödülünü ise Okulun Kurucu Genel Müdürü Kenan Sevgi'nin elinden alan 9/I sınıf öğrencisi Derya, başarısını öğretmenlerine ve okuluna borçlu olduğunu söyledi. Derya Dalmaz'a ödülü veren Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Genel Müdürü Sevgin ise göstermiş olduğu yüksek performansından dolayı Derya'nın okul birincisi seçildiğini, okul olarak gururlandıklarını söyledi. Sevgin, şöyle dedi:

"Bir eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde geçirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen başta öğretmen arkadaşlarımız olmak üzere, siz öğrencilerimiz ile hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen velilelirimize de teşekkür ediyorum. En büyük başarı, başarısızlıktan alınan derstir. Eğer sizler bu yılınızı gözden geçirip bunu yapamadık diyebiliyorsanız ve önümüzdeki yıl bunu tamamlamaya çalışırsanız, en başarılı öğrenciler sizler olacaksınız. Okul birincimiz olan Derya kızımızın kendisi küçük ama yürüği çok büyük bir öğrencimiz. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. O yüzden emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza ve desteğini esirgeleyen velisine teşekkür ediyor, eğitim yaşamında başarılar diliyoruz."

Okul Müdürü Mehmet Onuk da öğrencilerin yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Karnelerini alan öğrenciler, okul önünde öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, Van'da yapılan yarışmalarda çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise okulun kurucularından Necmettin Çeviker tarafından verildi.

ADİLCEVAZ'DA 7 BİN 500 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞADI

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ise 7 bin 500 öğrenci karne heyacanı yaşadı. Adilcevaz İbrahim Karaoğlanoğlu İlk ve Anaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler ve aileler katıldı. Kaymakam Arif Karaman, öğrencilere karnelerini dağıtırken, anaokul öğrencilerine çeşitli oyunlar hediye etti.

Kaymakam Karaman, öğrencilere yaz tatillerinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Bundan sonraki zamanda iyice dinlenin ve yeni döneme güzel hazırlık yapın. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sonuna geldik. Bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



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