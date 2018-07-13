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'Vakıf Kurumu Sempozyumu'nda sürdürülebilirlik konuşulacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 14-15 Temmuz tarihlerinde 1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Bize emanet edilen kaynakları...

'Vakıf Kurumu Sempozyumu'nda sürdürülebilirlik konuşulacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 14-15 Temmuz tarihlerinde 1. Uluslararası Vakıf Kurumu Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Bize emanet edilen kaynakları etkin ve verimli kullanırken hızlı büyümeyi sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

'Vakıf ve Sürdürülebilir Kalkınma' temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan sempozyum, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Katar Hamad Bin Khalifa Üniversitesi, Borsa İstanbul ve Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi işbirliği ile düzenleniyor. Sempozyumun bu alanda çalışmalar yapan tüm katılımcılara açık olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, "Vakıf ve Sürdürülebilir Kalkınma üzerine bir sempozyum. Bizim medeniyet perspektifimize uygun olarak sürdürülebilir kalkınma yani insan, toplum ve çevre ile barışık olmak temel konumuz. Bize emanet edilen tüm kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanacağız. Ama bize emanet edilen bu kaynakları en etkin ve verimli  kullanırken de hızlı büyümeyi sağlayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden yani birilerinin kan ve gözyaşı üzerine sağlanan sömürgeciliğe dayalı haksızlıkları artıran bir büyüme değil, herkesin hakkını aldığı ve kaynakları dengeyi bozmayan bir iktisadi kalkınmayı konuşacağız" diye konuştu.

Yarın başlayacak sempozyum pazar günüde devam edecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

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