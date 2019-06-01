Uzmanlardan LGS değerlendirmesi: Sıralamayı sayısal sorular belirleyecek

İSTANBUL, ()- Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ikinci kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşti. Öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda soruları değerlendiren uzmanlar, sıralamayı sayısal soruların belirleyeceğini söyledi.

On binlerce öğrenci, bugün gerçekleşen LGS’de ter döktü. Sınava girenler, sabah 09.30'da başlayan sözel oturumda 50, 11.30'da başlayan sayısal oturumda ise 40, yani toplam 90 soru cevapladı. Öğrenciler “Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri”, derslerinden sınava girdiler. Sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşan sınavda öğrencilere sözel bölümde 50 soru için 75 dakika, sayısal bölümde ise 40 soru için 80 dakika verildi. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda sınav sorularını yorumladı.

“SÖZEL MANTIK VE MUHAKEME SORULARI ÖN PLANDA”

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tuncer, Türkçe sorularının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek sorulara paralel olduğunu söyledi.

Tuncer, “Türkçe sınavının en belirgin özelliği öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini kullanmalarını gerektiren görsel okuma ve grafik yorumlama ile sözel mantık ve muhakeme sorularının ön plana çıkmış olmasıdır” dedi.

“Sözlük kullanmayı alışkanlık hâline getirmiş olan, medya okuryazarlığı yapabilen, Türkçede sahip olduğu becerileri diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirebilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav olduğunu görüyoruz” diyen Tuncer sözlerine şöyle devam etti:

“Sınavın A kitapçığı 5, 17, 18, 19 ve 20. sorularının öğrenciden verilen bilgiyi grafik ve görsellerle eşleştirip çıkarımlar yapmasını gerektiren ayırt edici sorular olduğunu söyleyebiliriz.

2018’de ilk kez uygulanan LGS’den farklı olarak bu yıl bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesini gerektiren sorulara yer verilmediğini görüyoruz.

Dil bilgisi soruların ise doğrudan bilgi ölçmediğini, örnek sorularda olduğu gibi öncülde verilen bilgileri sorunun üzerinde yorumlayarak çözüme ulaşmayı gerektirdiğini görüyoruz.

“SORULAR OKUDUĞUNU ANLAMAYA YÖNELİK”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş ise, sınavın kavram ve muhakeme gücüne dayalı bir sınav olduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilerin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatı kapsamında toplam beş üniteden sınava girdiklerini belirten Kızıltaş, “Tüm ünitelerden soru sorulmuştur. ‘Kaza ve Kader’ inancı ünitesinden 1, ‘Zekât ve Sadaka’ ünitesinden 4, ‘Din ve Hayat’ ünitesinden 1, ‘Hz. Muhammed’in Örnekliği’ ünitesinden 3, ‘Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri’ ünitesinden 1 soru olmak üzere toplam 10 soru sorulmuştur.

Sorular müfredata uygundur ve ağırlıklı olarak ‘Zekât ve Sadaka’ ünitesiyle “Hz. Muhammed’in Örnekliği” ünitesinden sorular gelmiştir” dedi.

Sınavın, orta ve zor seviyedeki sorulardan oluştuğunu söyleyen Kızıltaş, “Sorular, okuduğunu anlamaya yöneliktir ve 8. sınıf müfredatındaki kavramları yoklamaktadır. Özellikle sorularda çeldiricilerin kuvvetli olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin muhakeme sorularını yapabilmeleri için iyi bir kavram bilgisine sahip olmaları beklenmiştir” ifadelerini kullandı.

“TERİM VE KAVRAMLARI BİLEN İÇİN BAŞARILI BİR SINAV OLUR”

Tarihi terim ve kavramların bilginin yapı taşı olduğuna dikkat çeken okulun Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı Havva Güneş, “Genel olarak incelendiğinde derse özel terim ve kavramaları iyi bilen ve yorumlayan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdır” dedi.

Güneş, “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8. sınıf müfredatına ve öğretim programına uygundur. Sınavda yer alan sorularda verilen bilginin analiz edilerek öğrencilerin düşünme becerisi, alan ve kavram bilgisinin sorgulandığı görülmektedir. Sınavda 5. ünite ‘Demokratikleşme Çabaları’ ve 7. ünite ‘Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası’ ünitelerinden soru yer almamıştır. Sınavda harita okuma, grafik inceleme ve tablo yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmediği görülmektedir” diye konuştu.

“İNGİLİZCE’DE KELİME BİLGİSİ VE DİKKAT BAŞARIYI GETİRECEKTİR”

Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölüm Başkanı Mediha Narin Sınavdaki sorular tamamen MEB kitabı olan Mastermind ile uyumlu olarak hazırlandığını belirtti.

İngilizce sınavında kelime bilgisi ve dikkatin başarıyı getireceğine vurgu yapan Narin, sözlerine şöyle devam etti:

“Sınavda kelime bilgisi ve kazanımlar ağırlıklı olarak Mastermind kitabına göre test edilmiştir. Ayrıca sınavda bazı okullara dağıtılan Upswing kitabında da yer alan ortak kelimelere ve kazanımlara rastlanmaktadır. Sınavda yoğun olarak öğrencilerin kelime bilgisi ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Bu sınav öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmuştur. 10. ünite hariç tüm üniteler sınavda dengeli bir şekilde test edilmiştir.

Bu seneki sınavda sadece kelime bilgisi yeterli olmayıp aynı zamanda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmüştür. Farklı ünitelerdeki kelimelerin harmanlandığı ve aynı soruda test edildiği görülmüştür. Sınavda öğrencilerin seçeneklerde bulunan güçlü çeldiricilere dikkat ederek soruları yanıtlamaları beklenmiştir. MEB kitabında yer alan kelimelere dikkatli ve düzenli bir şekilde çalışan ve çok soru çözen öğrencilerin başarılı olabilecekleri bir sınav olmuştur.

“BELİRLEYİCİ YİNE MATEMATİK OLACAK”

“LGS’de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlanmıştır” diyen Matematik Bölüm Başkanı, Ali Keskin ise, sorular ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“LGS’de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlanmıştır. Birden fazla kazanımın birleştirilmesi ile oluşan sorular, yayımlanan örnek sorulara göre daha zorlayıcıydı. Sınavın güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, birden fazla işlem gerektiren ve çeldiricisi yüksek sorulardan hazırlandığını görüyoruz. Soruların çözümünde alternatif durumların iyi değerlendirmesi gerektiğinden okuma anlama kısmında hızlı olunması gereken bir sınavdı. Konu dağılımına bakıldığında sınavda geometri konularına ait bazı kazanımlara yer verilmediği görülmektedir. Denklem kurma ve problem çözme becerisi yüksek olan öğrencilerin, başarılı olacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.”

“ÇELDİRİCİ SORULAR AYIRT EDİCİ OLACAK”

Fen Bilimleri sınavının da konu dağılımı olarak homojen olduğunu söyleyen Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Yasemin Dündar, çeldirici soruların ayırt edici olacağını belirtti.

Dündar, “Beklenen doğrultuda deney düzenekleri ile günlük hayattan farklı örnekleri içeren yorum gerektiren sorular ağırlıktadır. Ayrıca yıl içerisinde yayınlanan örnek sorular ile sınav soruları paralellik göstermiştir. Soru metinleri gereksiz bilgilerden uzak olup öğrencileri yormamıştır. Sorular sıradan olmayıp araştırılarak özenle hazırlanmıştır. Örneğin A kitapçığı 15.soru bilindik basit makine görseli dışında farklı bir kurgu ile hazırlanmış olup bu soruda öğrencilerden beklenen; öğrendikleri hareketli makaranın çalışma prensibini soruya transfer etmeleridir. Özellikle Fen Bilimleri sınavı seçeneklerdeki çeldiriciler çok güçlü olup öğrencileri sıralamada etkili olacaktır” diye konuştu.