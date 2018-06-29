'Uzman Rehber'den YKS’ye girecek öğrencilere 'başarı'nın sırları

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’na (YKS) 1 gün kala, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, öğrencilere nasıl başarılı olabileceklerine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin düzenli çalışma ve tekrarlarının yanı sıra sınav esnasında bu bilgileri kullanabilme becerilerinin önemli olduğunu belirten Karahancı, bunların haricinde TYT (Temel Yeterlilik Testi) Sınavı'nda öğrencilerin genel sınav puanının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da Matematik testlerinin en az birinden 0,5 net yapması gerektiğini hatırlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na bir gün kaldı. 2 milyonu aşkın aday üniversiteye girebilmek için ter dökecek. Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, öğrencilerin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimler testlerinde yer alan bütün soruları doğru cevaplasa bile Türkçe ya da Matematik testlerinin en az birinden 0,5 net yapmadığı taktirde sınav puanının hesaplanmayacağı bilgisini verdi.

Öğrencilerin sınavda mutlaka bütün sorulara göz gezdirmeleri gerektiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Karahancı, “Sınavlarda her soru alanının ve sorunun kendine göre bir çözülme tekniği vardır” dedi ve soruların çözülme tekniklerini anlattı.

OLUMLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

Kendini gerçekleştiren pozitif düşüncenin var olduğunu dile getiren Karahancı, “Kendinize güvenip bu sınavdan başarı ile çıkacağınıza inanın. Çünkü pozitif düşünce bilimsel olarak bireyin algılarını, anlamalarını ve anlamlandırmalarını olumlu yönde etkileyen bir düşünce nedenidir. Bu nedenle mutlaka öğrencilerin sınavdan önce ve hatta sınav süresince bu sınavı başarılı bir şekilde sonuçlandıracağına inanması gerekmektedir” dedi.

“BÜTÜN TESTLER ÖNEMLİDİR, HİÇBİR TESTİ DIŞLAMAYIN”

Bütün testlerin önemli ve puan hesaplaması için çözülmesi gerektiğini vurgulayan Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “ÖSYM yaptığı bütün sınavlarda 5 kategori belirler; aşırı seçici, zor, orta zorluk, kolay ve çok kolay şeklindedir. Bu sorulardan yüzde 70’i düzenli ve sistematik çalışmış herkes tarafından kaygılı ve stresli değilse ayrıca test çözme teknikleri konusunda da kendini geliştirmiş ise bütün öğrenciler tarafından kolaylıkla çözülebilir. Ancak geriye kalan yüzde 30’luk kısım bu maratonda en hızlı koşan öğrencileri belirlemek için hazırlanmış sorulardır. Bu nedenle her alanda mutlaka herkesin çözebileceği sorular vardır bu sebepten dolayı öğrencilerin bütün sorulara en azından göz gezdirmesi kolay soruları ya da bildiği soruları cevaplamasını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

“TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN”

Sınavda cevaplanacak tüm testlerde, birinci turda, cevabı kolayca bulunabilecek soruların öncelikle çözülerek zaman alıcı ve zor soruların ikinci tura bırakılmasına turlama tekniği denildiğini ifade eden Karahancı, “Turlama stratejisini bilen ve uygulayan öğrenci, birinci turda, her testte var olan kolay ve normal soruları çözerek soruların yüzde 70’ini yapabilme şansına sahiptir. Turlama tekniğinde bir başka zaman kazanma süreci için sonradan dönüp bakmak istediğiniz soruların yanına büyükçe soru işareti yapmanız soruyu dönüp aramanızı kolaylaştıracaktır. Bunun için adayların zamanı iyi kullanabilme ve kapasite oranında, en yüksek puana ulaşma için turlama tekniğinde uzmanlaşması büyük önem taşımaktadır” dedi.

“ÖĞRENCİ ZAMANLAMA VE VERİM AÇISINDAN UYGUN STRATEJİ OLUŞTURMALI”

Pelin Karahancı, testlerin çözüm sırasının öğrenciden öğrenciye farklılık gösterdiğine ve önemli olanın öğrenci için zamanlama ve verim açısından en uygun stratejiyi uygulaması olduğunu söyledi. Karahancı, “Burada genel yaklaşım, öğrencinin en başarılı olduğu testten başlamasıdır. Çünkü sınavın ilk dakikalarında kaygı yüksek olur; kaygının yüksek olması kişinin konsantrasyonunu da etkiler bu nedenle ilk olarak sevdiği ve en yetenekli olduğu alandan başlaması sınavdaki zaman ve kriz yönetimi açısından daha sağlıklı sonuç sağlayacaktır” diye konuştu.

“SORULARIN KÖKLERİNİ ÇOK İYİ OKUYUN”

Soruları cevaplarken soru kökleri dikkatli okunması gerektiğine değinen Karahancı, “ Sınavda bazı soru kökleri “hangisi değildir, olamaz, ulaşılamaz ” gibi olumsuz olarak verilmektedir. Olumlu soru köklerine alışkın olan öğrenci, bu tip soruları yanlış cevaplandırabilir. Bu nedenle acele etmeden, soruda ne istendiği iyi bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

SORULARLA İNATLAŞMAYIN, SIRALI SORU ÇÖZÜMÜNDEN VAZGEÇİN

Sınavda zamanın yetmemesinin en önemli nedeni, sıralı çözüm yapma alışkanlığıdır diyen Rehberlik Uzmanı, “Sıralı çözüm alışkanlığı, öğrencinin yeterince güçlü olmasa dahi, sorularda zor ve kolay ayrımı yapmadan ve bir soru başına düşen puan değerinin aynı olduğuna dikkat etmeden soruları sırayla çözmesidir. Adaylar, zor ve uğraştırıcı sorulara takılıp gereğinden fazla zaman kaybetmemelidirler. Önceliği çözebileceğimiz sorulara verip çözemediklerimizi turlama süreci için ikinci aşamaya bırakabilmeliyiz” dedi.

YAPABİLECEĞİNİZ SORULARI BOŞ BIRAKMAYIN

Bir soru başlangıçta çok karışık görünse bile, o sorunun hemen geçilmemesi gerektiğini dile getiren Karahancı, “Sınavdaki soruların güçlük derecelerini belirleyen uzun veya karmaşık görünmeleri değil içerikleridir. Bu tür sorulara yanlış yapma düşüncesiyle okumamak veya yarıda bırakmak test tekniği açısından son derece hatalı bir tutumdur. Ancak belirli bir işlem yapıldığı halde soru çözülemiyorsa bırakılmalı kalan zamanda tekrar o soruyla yoğunlaşmalıdır. Bu soru çok kolay düşüncesi ile kalem oynatmadığınız çok kolay soruları yanlış yapabilme riskine karşı en kolay sorularda bile işlem yapmaktan çekinmeyin” diye konuştu.

ÇİZMEKTEN VAZGEÇİN

Öğrencileri özellikle Türkçe ve Sosyal Bilimler alanlarındaki sorularda bütün cümlelerin altını çizmemeleri gerektiği konusunda da uyaran Rehberlik Uzmanı Pelin Karahancı, “Soruların altını çizmek hem çizim sürecinde zaman kaybettirir ve okumayı güçleştirir hem de ses sizin ve çevrenizde sınava girmiş olan kişilerin dikkatini dağıtabilir. Sorularda önemli yerin altını çizmeniz dikkatinizi yoğunlaştırmanız açısından daha sağlıklı olacaktır” dedi.

Karahan, öğrencilere şu hatırlatmalarda bulundu:

İki şık birbirine benziyorsa muhtemelen cevap ikisi de değildir. Eğer iki şık birbirinin zıttı ise muhtemelen cevap ikisinden biridir. Doğru cevabı bulamıyorsanız yanlışları eleyerek doğruya ulaşmaya çalışabilirsiniz. Cevapların zincir oluşturması sizi endişelendirmesin, arka arkaya 3 tane B ya da A şıkkı çıkabilir. Uzun soru zor sorudur önyargısından kurtulun ve bütün şıkları mutlaka okuyun. Eğer şıkların içerisinde hepsi her zaman hiçbiri gibi cevaplar varsa bunlar genellikle yanlıştır. Paragraf sorularında öncelikle mutlaka soruyu okuyun ve metnin içerisinde ne aradığınızı bilirseniz zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Sınava gireceğiniz okula mümkün olduğunca erken gidin. Özellikle büyükşehirlerdeki trafiği de göz önünde bulundurursak ve saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağını düşünürsek erkenden yola çıkmak sağlıklı olabilir. Sabah mutlaka kahvaltınızı yapın ve heyecanınız olacağı için mutlaka kahvaltıda bir iki küçük kaşık reçel ya da çikolata yiyin. Yanınızda etiketi çıkarılmış su, sınav giriş belgeniz ve nüfus cüzdanınızı mutlaka bulundurun, bunun dışında saat, cep telefonu, metal takılar, bozuk paralar gibi bütün materyaller güvenlikler tarafından alınmaktadır.”

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